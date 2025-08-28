закрыть
  • 28.08.2025, 21:40
Кремль впервые стал тратить на войну половину собранных в бюджет налогов

График.

Впервые с начала вторжения в Украину финансирование армии и закупок оружия «съели» каждый второй рубль, собранный с налогоплательщиков в федеральный бюджет, передает The Moscow Times.

Доля трат на войну в доходах казны в первом квартале 2025 года составила 50,1%, а на конец второго — 48,2%, подсчитал на основании данных системы «Электронный бюджет» научный сотрудник научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Для сравнения: в 2022 году военная машина сожгла 24,4% поступивших в бюджет налогов; в 2023 году — 32,05%, в 2024-м — 39,05%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 2023 года — 45,4%.

Доля военных статей в расходах бюджета ниже, поскольку сами расходы превышают доходы, а бюджет — дефицитный. Так, за январь–июнь Минфин собрал 17,584 трлн рублей, а потратил — 21,278 трлн.

Из этой суммы на войну ушло 39,9%, а в первом квартале — 41,2%. Эти значения — абсолютные рекорды в современной истории России и превышают даже уровни последних лет Советского союза, когда крах социалистической экономики вынудил КПСС пустить «под нож» гигантский военно-промышленный комплекс.

Так, в бюджете-1990 на «военные цели» было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара).

За январь–июнь, по расчетам Клюге, Кремль потратил по оборонным статьям 8,484 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия увеличились на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, а если сравнивать с первым годом войны — втрое.

В закон о бюджете-2025 изначально было заложено 13,5 трлн рублей по статье «национальная оборона» и еще 3,459 трлн рублей по статье «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб. Планировалось около 8% ВВП, но фактически будет даже больше, рассказал Reuters в августе источник в правительстве.

Сокращать военный бюджет в 2026 году Кремль не планирует даже в случае завершения активной фазы боевых действий в Украине, сообщил собеседник агентства: «Снаряды и беспилотники все равно надо будет делать, хотя чуть в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут больше, потому что и Запад их наращивает».

По словам источника, если война закончится, оборонный бюджет может уменьшиться с 2027 года, но снижения до уровней, которые были «до СВО» ждать не стоит.

