Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву 11 28.08.2025, 22:05

2,076

Президент США внимательно следит за ситуацией.

Президент США Дональд Трамп «не доволен, но и не удивлен» массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стал 21 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень долго», – сказала Ливитт, когда ее спросили об атаке России.

В то же время она отметила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо», – добавила пресс-секретарь.

Ливитт сказала, что Трамп хочет окончания войны, но «лидеры двух стран тоже должны желать ее окончания».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com