Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву

Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву11
- 28.08.2025, 22:05
Президент США внимательно следит за ситуацией.
Президент США Дональд Трамп «не доволен, но и не удивлен» массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стал 21 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень долго», – сказала Ливитт, когда ее спросили об атаке России.
В то же время она отметила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.
«Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо», – добавила пресс-секретарь.
Ливитт сказала, что Трамп хочет окончания войны, но «лидеры двух стран тоже должны желать ее окончания».