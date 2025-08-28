закрыть
28 августа 2025, четверг
Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву

  • 28.08.2025, 22:05
Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву

Президент США внимательно следит за ситуацией.

Президент США Дональд Трамп «не доволен, но и не удивлен» массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стал 21 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень долго», – сказала Ливитт, когда ее спросили об атаке России.

В то же время она отметила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо», – добавила пресс-секретарь.

Ливитт сказала, что Трамп хочет окончания войны, но «лидеры двух стран тоже должны желать ее окончания».

