Жители «Минск-Мира» массово жалуются на свои дома 1 28.08.2025, 22:14

2,288

Ломающиеся лифты, разноцветные стены и чужие в туалете.

Глава администрации Октябрьского района Минска Эдуард Томильчик 28 августа провел выездной прием граждан. Подавляющее число обращений оказалось от жителей ЖК «Минск-Мир», сообщает агентство «Минск-Новости».

Собственница подсобного помещения, расположенного на ул. Братской, 11, пожаловалась на залития в период обильного выпадения осадков. Похожая ситуация и у собственника, который сдает в аренду нежилое помещение на ул. Братской, 17. Мужчина интересовался, как скоро проблема с подтоплениями будет решена.

Представитель компании-застройщика «Дана Астра» подтвердил, что такая ситуация имеет место во всем десятом квартале экспериментального комплекса («Тропические острова»). На сегодняшний день были проведены обследования, установлены причины и ведется поиск подрядной организации. Застройщик заверил главу района, что до ноября текущего года проблема во всем квартале будет решена.

Граждане, проживающие на ул. Белградской, 6, рассказали, что дом сдан всего три года назад, однако его внешний вид оставляет желать лучшего. Местами встречаются стены, окрашенные краской разных оттенков — вряд ли так задумано по проекту. Хотя заявители не отрицают возможную частичную вину соседей. Управляющей организации ООО «Хэппи Планет» поручено провести собрание с собственниками, чтобы прийти к согласию, какие проблемы будут устраняться в рамках гарантийного ремонта, а какие — в рамках текущего за счет жильцов.

Кроме того, жителей из дома на ул. Белградской, 6, смущает, что уборной, расположенной в фойе дома на первом этаже, пользуется кто-то посторонний, хотя платят за содержание помещения собственники квартир. У заявителей есть предположение, что посторонние пользователи — строители. Если факт подтвердится, подрядной организации придется возместить затраченные средства.

Дом «Сантьяго» по адресу ул. Ж. Алфёрова, 3, сдали еще в декабре 2024 года. Тогда из-за мороза его не докрасили. Работы отложили до момента наступления благоприятных погодных условий, однако собственница одной из квартир не уверена, что покраска была выполнена в полном объеме.

— Видимо, по мнению застройщика, хорошая погода в квартале так и не наступила, — прокомментировала женщина. — Если посмотреть на фасад из квартир на верхних этажах соседнего дома, отчетливо видны разводы и трещины.

Глава администрации района поручил покрасить дом до ноября текущего года. И в этот раз без переносов.

Одной из проблем в новом экспериментальном комплексе, по заверению жильцов, являются частые поломки лифтового оборудования. Сейчас многие квартиры в «Минск-Мире» находятся в стадии «активных ремонтов», и, как следствие, нагрузка на лифты возрастает. Однако есть и другая сторона — нарушение правил эксплуатации подрядчиками, которых нанимают сами жильцы. Дело в том, что в каждом грузовом лифте должна быть схема правильного размещения грузов для сохранения его работоспособности. При несоблюдении правил может даже начаться искривление кабины. Если такой инструкции нет, это является недоработкой управляющей организации.

— Понятно, что ситуация полностью разрешится со временем. Закончится ремонт квартир, и нагрузка на оборудование снизится, но важно своевременно предпринимать меры реагирования на поломки, — сказал Томильчик. — Причем, если у жильцов нет возможности пользоваться оборудованием, они не должны платить за его обслуживание.

Одно из обращений не относилось к ЖК «Минск-Мир» и касалось ситуации с работой канализации дома по адресу: ул. Жуковского, 17. Жильцы пожаловались на неприятный запах, который не первый раз появляется в помещениях на первом этаже.

Специалисты «ЖКХ Октябрьского района г. Минска» пояснили, что дело было в бытовом засоре, возникшем в ходе нарушений правил эксплуатации канализации.

Обращаясь к представителям компании-застройщика ЖК «Минск-Мир» и управляющей организации, Томильчик подчеркнул:

— К сожалению, вопросов по «Минск-Миру» по-прежнему много. И работа над ними непосредственно влияет на имидж всего района. Администрация усилит контроль за исполнением обещаний, которые вы даете собственникам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com