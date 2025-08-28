Представлен новый Volvo XC70 28.08.2025, 22:33

До «сотни» разгоняется за 5,3 секунды.

В Китае состоялся дебют нового Volvo XC70, который теперь представляет собой гибридный кроссовер.

Эта модель, ранее известная как внедорожная версия универсала V70, была представлена на платформе SMA (Super Hybrid Architecture), предназначенной для подзаряжаемых гибридов. XC70 обладает мощной установкой, выдающей до 462 л.с., и может проехать до 1,2 тыс. км с учетом работы бензинового двигателя.

Кроссовер имеет запас хода на электротяге в 200 км, а его стартовая цена в Китае составляет от ¥299,9 тыс., что эквивалентно примерно Br124,1 тыс.

Этот автомобиль ориентирован на семьи, стремящиеся к комфортному и спокойному образу жизни. Габариты кроссовера составляют 4815 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1650 мм в высоту, при этом колесная база достигает 2895 мм.

XC70 короче своего предшественника XC90 на 137 мм, а объем багажника варьируется от 408 до 1456 л.

Дизайн нового кроссовера отличается лаконичностью: он оснащен заглушкой спереди, как у электромобилей, безрамочными дверями со скрытыми ручками и Т-образными дневными ходовыми огнями. Колеса могут быть размером 19 или 20 дюймов.

Внутри автомобиля царит минимализм. Центральный дисплей на 15,4 дюйма и цифровая приборная панель на 12,3 дюйма дополняются опциональным проекционным дисплеем. В отделке использовано дерево, есть отсек для беспроводной зарядки смартфонов и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. За звук отвечает аудиосистема Harman Kardon.

Базовая версия XC70 оснащена передним приводом и двигателем мощностью 318 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за восемь секунд. Батарея емкостью 21,2 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 116 км. Более мощная версия с отдачей до 462 л.с. разгоняется до "сотни" за 5,3 секунды и имеет батарею на 39,6 кВт·ч.

Более подробную информацию о технических характеристиках новинки Volvo обещают предоставить в сентябре, когда автомобиль выйдет на китайский рынок. Позже XC70 появится и в Европе, однако точные сроки пока не раскрываются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com