28 августа 2025, четверг, 23:06
Почти половина американцев считают, что США недостаточно помогают Украине

  • 28.08.2025, 22:39
Почти половина американцев считают, что США недостаточно помогают Украине

Опрос.

46% американцев считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины. Еще 25% респондентов полагают, что Америка делает слишком много, а 27% – что делает достаточно. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой фирмы Gallup.

Избиратели Демократической партии преимущественно считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины, а мнения избирателей Республиканской партии разделились между вариантами, что Штаты делают достаточно или слишком много.

Как свидетельствуют результаты опроса, после прихода к власти администрации Дональда Трампа доля демократов, которые считают помощь недостаточной, выросла с 48% в декабре до 77%, среди независимых – с 32% до 44%.

В то же время среди республиканцев уменьшилась доля тех, кто считает помощь чрезмерной (с 67% до 40%), и выросла доля тех, кто оценивает ее как достаточную (с 20% до 42%).

Также респондентов опросили относительно подхода США к прекращению войны.

52% считают, что Вашингтон должен поддержать Украину в возвращении оккупированных территорий, даже если это затянет войну. В то же время 45% выступают за быстрое завершение войны, даже если для этого Украине придется отказаться от части территорий.

Опрос Gallup продолжался 1-15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске. Сколько было опрошено и каким методом – не указано.

