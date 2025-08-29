Президент Португалии жестко высказался о Трампе
- 29.08.2025, 1:00
Марсело Ребелу де Соуза считает, что президент США является «советским или российским агентом».
Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза жестко высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, американский лидер — это «объективно советский или российский агент».
Об этом сообщает Euronews.
«Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом», - сказал де Соуза 27 августа во время выступления в Каштелу-де-Виде.
Усилия Трампа, который пытается подать себя, как главный посредник в примирении Украины и России, не произвели хорошего впечатления на португальского президента. Де Соуза отметил, что попытки Трампа «урегулировать» войну не были для Украины выгодными.
«Объективно новое руководство США стратегически способствовало Российской Федерации», - добавил он.
В качестве примера, де Соуза напомнил, что «каждый день» появляются очередные угрозы США применить санкции к Кремлю. Однако в реальности ни одно обещание Трампа по усилению санкций не было выполнено.
Трамп, по мнению португальского лидера, пытается играть роль «арбитра», но при этом хочет вести переговоры «только с одной командой». Киев и его европейские союзники вынуждены буквально давить на Вашингтон, чтобы тоже участвовать в переговорах.
Де Соуза добавил, что Европа преуменьшила «значение Трампа и трампизма», а также не верила, что баланс сил в Белом доме и политика США могут так кардинально измениться после прихода Трампа к власти.