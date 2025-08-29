закрыть
Президент Португалии жестко высказался о Трампе

  • 29.08.2025, 1:00
Президент Португалии жестко высказался о Трампе
Марсело Ребелу де Соуза
Фото: EPA

Марсело Ребелу де Соуза считает, что президент США является «советским или российским агентом».

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза жестко высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, американский лидер — это «объективно советский или российский агент».

Об этом сообщает Euronews.

«Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом», - сказал де Соуза 27 августа во время выступления в Каштелу-де-Виде.

Усилия Трампа, который пытается подать себя, как главный посредник в примирении Украины и России, не произвели хорошего впечатления на португальского президента. Де Соуза отметил, что попытки Трампа «урегулировать» войну не были для Украины выгодными.

«Объективно новое руководство США стратегически способствовало Российской Федерации», - добавил он.

В качестве примера, де Соуза напомнил, что «каждый день» появляются очередные угрозы США применить санкции к Кремлю. Однако в реальности ни одно обещание Трампа по усилению санкций не было выполнено.

Трамп, по мнению португальского лидера, пытается играть роль «арбитра», но при этом хочет вести переговоры «только с одной командой». Киев и его европейские союзники вынуждены буквально давить на Вашингтон, чтобы тоже участвовать в переговорах.

Де Соуза добавил, что Европа преуменьшила «значение Трампа и трампизма», а также не верила, что баланс сил в Белом доме и политика США могут так кардинально измениться после прихода Трампа к власти.

