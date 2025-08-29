«Это случайно не Ибица?»
- 29.08.2025, 2:52
Лагерь «Зубренок» удивил соцсети детскими дискотеками.
Национальный детский центр «Зубренок» поделился в соцсетях видео с летних дискотек, которые впечатлили белорусов. В роликах — воспитанники минской DJ-школы: дети и подростки за пультом работают с профессиональной аппаратурой, а их сверстники танцуют под открытым небом, заметило издание Telegraf.news.
За несколько дней видео собрали десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Взрослые пользователи вспоминали свои школьные дискотеки и в шутку просились в «Зубренок» на такие вечеринки. Некоторые предлагали создать подобный лагерь для людей 30+.
Атмосферу детских рейвов даже сравнили с крупными фестивалями, вроде Viva Braslav, а один из комментаторов в шутку спросил: «Это случайно не Ибица?»
«Зубренок» считается главным детским образовательно-оздоровительным центром Беларуси и находится на берегу озера Нарочь.