«Это случайно не Ибица?» 29.08.2025, 2:52

Лагерь «Зубренок» удивил соцсети детскими дискотеками.

Национальный детский центр «Зубренок» поделился в соцсетях видео с летних дискотек, которые впечатлили белорусов. В роликах — воспитанники минской DJ-школы: дети и подростки за пультом работают с профессиональной аппаратурой, а их сверстники танцуют под открытым небом, заметило издание Telegraf.news.

За несколько дней видео собрали десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Взрослые пользователи вспоминали свои школьные дискотеки и в шутку просились в «Зубренок» на такие вечеринки. Некоторые предлагали создать подобный лагерь для людей 30+.

Атмосферу детских рейвов даже сравнили с крупными фестивалями, вроде Viva Braslav, а один из комментаторов в шутку спросил: «Это случайно не Ибица?»

«Зубренок» считается главным детским образовательно-оздоровительным центром Беларуси и находится на берегу озера Нарочь.

