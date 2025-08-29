закрыть
29 августа 2025, пятница
Стрелков назвал Путина «лузером» и предрек ему скорый «кирдык»

  • 29.08.2025, 7:35
Игорь Стрелков (Гиркин)

Российской элите придется тонуть вместе с «Титаником».

Военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в российской тюрьме, написал письмо, в котором заявил о слабости России и фактически спрогнозировал капитуляцию. Об этом сообщает Dialog.UA.

Стрелков сделал резонансное заявление из-за решетки. Он открыто признал тупиковое положение России в войне. Письмо опубликовали сторонники Стрелкова. В нем содержатся крайне резкие оценки ситуации. «Придется или капитулировать, или менять формат войны», — написал российский чекист. При этом шанс второго варианта он считает мизерным.

По словам Гиркина, надежды Москвы на переговоры с помощью президента США Дональда Трампа окончательно провалились. «Моя уверенность в полном провале миротворческого процесса стала железобетонной», — отметил чекист.

Стрелков обратил внимание, что российская власть сменила риторику: из публичных выступлений исчезли термины «денацификация», «демилитаризация» и заявления о якобы «нелегитимности» украинских властей.

Вместо этого, по его словам, Кремль жалуется на «неуступчивость» Украины, которая не желает мириться с РФ и отдавать ей свои территории.

Он подчеркнул, что Россия и ее армия оказались неспособными навязать Украине даже компромисс. «Мы оказались не способны заставить Украину даже пойти с нами на компромисс… А ведь сколько шуму-то было за 3,5 года! И «Искандеры смеялись», (…), и «страной 404» обзывали… А на выходе жалуемся на «несговорчивость партнеров»! (…)Мы выпрашиваем у Украины хоть каких-нибудь уступок… Так вот, ничего выпросить не получится от слова совсем», — пожаловался Стрелков.

Чекист описал диктатору РФ Владимиру Путину очень незавидное будущее. Он уверен, что эта война закончится для него «потерей всего нажитого», а также «личным кирдыком». «И место в истории рядом с презренными лузерами», — добавил российский чекист. Он также предупредил, что российской «элите» придется «тонуть вместе с Титаником».

