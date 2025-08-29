закрыть
Поражение российского корвета «Буян»: появился еще один важный момент

  • 29.08.2025, 7:45
  • 4,900
Поражение российского корвета «Буян»: появился еще один важный момент

Экипаж был беспомощен.

Украине удалось поразить FPV-дроном вражеский российский корабль на расстоянии в 350 км. Эксперты говорят, что это первый случай в истории войны, когда военный корабль был результативно поражен с помощью FPV-дрона.

Под удар попал не просто корабль, а корвет «Буян-М», который является ракетоносителем «Калибров», сообщает ресурс Defense Express.

Удар был нанесен 28 августа в Темрютском заливе в Азовском море. За успешной атакой стоит ГУР Минобороны Украины.

Здесь важно отметить расстояние, так как дистанция составила больше 350 км. Эксперты не исключают, что удар по кораблю был нанесен дроном «Бобер» или «РУБАКА». Источник подчеркивает, что эта атака показала всю беспомощность вражеских кораблей.

Согласно видео можно понять, что экипаж корабля осведомлен об угрозе, но ничего поделать с этим не может. При этом почему-то молчали средства ПВО.

Речь идет об артиллерийском комплекте «Дуэт», включающем АК-630М1-2 «Рой» с двумя шестиствольными пушками «АО-18». Такая система способна уничтожать не только дроны, но и авиацию, а также крылатые ракеты. Почему система ПВО не сработала, эксперты не берутся сказать.

Однако именно такие корветы сейчас и составляют основу Черноморского флота РФ и всей Каспийской флотилии. Такие же установки «Дуэт» есть на десантных кораблях «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

В результате удара дрона по «Буяну-М» из строя выведены «глаза» корвета — МР-352 «Позитив».

