Турция раскрыла новую позицию Путина по миру с Украиной 29.08.2025

9,600

В последние месяцы произошли важные сдвиги.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что в течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине.

Об этом сообщает tgrthaber.com.

По его словам, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

«Тогда мы увидели начало конца», - отметил Фидан.

По его словам, Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

«Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной», - подчеркнул он.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

