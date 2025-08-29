закрыть
29 августа 2025, пятница, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко получил серьезную травму

2
  • 29.08.2025, 8:40
  • 4,314
Лукашенко получил серьезную травму

Диктатор до сих пор не может от нее «излечиться».

Под конец августа правитель Беларуси снова отправился в поля с инспекцией. В Могилевской области перед Лукашенко отчитывались директора крупных хозяйств, которые выращивают картошку. А сам он всеми силами демонстрировал, что имидж «картофельной державы» и гаранта продовольственной безопасности у нашей страны нисколько не пошатнулся.

«Проблемы не в картошке, а в головах», — заявил Лукашенко, который пообещал фермеров поддержать, торговые сети — жестко контролировать, а «рекордный урожай» (с учетом личных подсобных хозяйств планируют собрать 3,5 миллиона тонн) сохранить, чтоб до следующего урожая всем хватило.

И даже «мировым лидерам» в ближайшие дни во время поездки в Китай передать 10 мешочков белорусской картошки с рапсовым маслом.

Внезапно правитель вспомнил о бывшем «МакДональдсе» — Mak.by — и потребовал, чтобы с 1 октября там «не было ни одного куска импортного картофеля». Чиновники заверили его, что уже с августа-2025 поставщики и так белорусские, из Толочина.

— И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете, — не унимался Лукашенко.

Но постойте, бывшая сеть ресторанов McDonald’s в Беларуси и так давно «своя». Компания официально ушла из нашей страны еще в 2022-м, сеть через суд отобрали у иностранных инвесторов, россиян не пустили, и теперь у нее белорусские владельцы. Как и поставщики, и часть меню.

Что не так-то? В этом «Филин» разбирался вместе с предпринимателем, блогером Александром Кныровичем.

— Внутренняя трагедия Лукашенко во взаимоотношениях с McDonald’s — это трагедия неразделенной любви, — отмечает Александр Кнырович. — И не разделена она уже лет 25, с момента появления первого McDonald’s в Минске, на углу улицы Ленина и проспекта, который тогда был проспектом Скорины.

И каждое утро, когда Лукашенко возили на работу, его этот ресторан напротив раздражал. У него было даже большое желание заменить на что-нибудь, и, насколько я знаю, чуть отговорили от этого шага. Но все же присутствие этой сети фастфуда было, как бельмо на глазу, как постоянное доказательство: американцы — могут, а вы — нет.

Котлета, булки и история (не)успеха

По мнению правителя, вся «фишка» McDonald’s была в умении вкладывать котлету между булок — хоть на самом деле успех сети не в котлете и не в булке, а бизнес-процессы куда сложнее.

— Теперь это белорусский бренд Mak.by, как мы помним, его «отжали» у собственников из Казахстана. Но, конечно, он сохранил все черты бренда американского — кто же откажется от франшизы, которая продает сама себя. Поэтому раздражение Лукашенко продолжается.

Напомню, что были попытки «забить голы» McDonald’s — не только в виде «давайте уберем его отсюда», но в виде альтернативных проектов (один, кажется, даже БРСМовский). Про них тогда шутили, что это «Би-би и Ха-ха»: сети «Белорусское бистро» и «Хуткае харчаванне».

Этим сетям фастфуда давали хорошие участки, уточняет предприниматель. «Хуткае харчаванне», например, работало на бойком месте на проспекте Машерова (теперь — Победителей), но уже спустя год закрылось из-за убыточности.

— За государственные деньги они попробовали сымитировать McDonald’s на белорусской тематике. Миллионов 18 рублей было выброшено на такую затею, просто чтобы понравилось Лукашенко — но ничего не вышло. А нелюбовь Лукашенко к американскому фастфуду, которая обошлась белорусским налогоплательщикам в серьезные деньги, сохранилась.

На сегодня, как мы видим, установки такие: пусть живет Mak.by, раз он теперь «свой», но надо, чтобы там все было белорусское.

— Вроде бы и так поставщики сплошь белорусские.

— А зачем это — никому не понятно. Посетителю, в общем, все равно, покупает он белорусскую картошку или импортную, котлету из беларуского мяса или нет. Я сильно подозреваю, что представление Лукашенко о технологии, по которой работает сеть, сильно не сходится с реальностью.

Вероятно, в его версии картошку привозят в мешках, сидят тети на кухне, ее чистят и перебирают, режут, жарят и подают людям. Реальность же устроена по-другому. McDonald’s — это фастфуд, это значит, что все компоненты прибывают в максимально готовом—замороженном виде.

Есть вопрос, способны ли белорусские фермеры обеспечить сеть не просто картошкой, а замороженной картошкой правильных сортов, какова цена и конкурентоспособность. У меня в этом большие сомнения.

Все-таки это очень ограниченный и конкурентный рынок, усилий много, требования высоки, а маржа вряд ли большая — не думаю, что для белорусских фермеров это такой уж интересный сегмент. Если не считать личного отношения к нему Лукашенко.

Поэтому требования «импортозаместить» все — это попытка создать иллюзию, что ты чем-то там управляешь. Напомню, белорусский велосипед, который должен был быть собран к 1 января 2023 года, все еще не собран. И не думаю, что с картошкой будет как-то получше.

Картофельная травма и рекорд, которого нет

Показательные выступления правителя на «картофельной делянке», продолжает Александр Кнырович — также следствие травмы, но гораздо более свежей, прошлогодней. Потому что возникший дефицит картофеля в стране Лукашенко сильно зацепил.

Он, вспомним, пытался оправдываться: то винил фермеров, которые вывезли картошку в Москву, где та в три раза дороже; потом выяснилось, что крайние — торговые сети, которые «зажали» картошку для продажи, чтобы подложить политическую свинью лично Лукашенко; кроме того, проскальзывало в речах, мол, подчиненные ему достались нерадивые, а народ — прожорливый.

— Но правда выглядит очень просто. Она написана в учебнике «Экономикс» (он написан в 1960 году, много раз переиздавался и изучается уже на 1 курсе экономических факультетов — Ф.). Если ты начинаешь контролировать цены — у тебя будет дефицит. Связь прямая: ты зажимаешь цены, продукт становится невыгоден в производстве, люди отказываются от его производства. Никаких других секретиков и сложных манипуляций нет.

А травма вышла страшная, почище детских — не фейхоа же, даже не велосипеды, а буквально самый простой и популярный продукт. Добиться, чтобы он был в дефиците — это нужно было постараться. И сейчас показательными выступлениями Лукашенко пытается «лечить» собственную травму, доказать, что нет, это была случайность, а на самом деле у нас все в порядке.

Но дело в том, что решение отпустить цены на картошку было принято поздно: с 1 мая 2025-го. И свежий урожай сейчас продается на 40% дороже, чем была регулируемая цена еще в феврале.

Я совершенно не уверен, что белорусские фермеры успели сориентироваться и высадить больше, чем планировали. А госорганизации докладывали: посеяли на 17% больше — но падение объемов сбора было, напомню, на 30%.

И с учетом тех морозов, что были в Беларуси в мае — как бы Лукашенко не выступал и какие бы гопаки на картофельном поле не танцевал, бегая с кнутом за директорами колхозов — все, что могло произойти, уже произошло в начале мая. Теперь мы будем наблюдать результат этих событий.

Решение о запрете вывоза картофеля из РБ, добавляет предприниматель, было принято в декабре 2024-го — поэтому оценить, что у властей получилось, можно будет примерно в ноябре-декабре 2025-го. Хотя насчет объемов урожая могут соврать, чтобы угодить Лукашенко, но цены и наличие картошки в магазинах скажут все сами за себя.

— На совещании чиновники говорили об ожидаемом урожае в 3,5 миллиона тонн — с учетом населения…

— Обратим внимание, что в прошлом году государственные организации собрали около 700 тысяч тонн. Раньше было около 1 миллиона. То есть, когда в позапрошлом году сбор был 4 миллиона — его обеспечивали фермеры и население. Притом ни тем, ни другим приказать нельзя.

Да и как давно у нас 3,5 миллиона стали «рекордом», если в 2015-м урожай был 8 миллионов тонн, а раньше еще больше?

Поэтому касательно подарка мировым лидерам — Лукашенко опоздал лет на 50. Потому что в 1972 году мы производили 13 миллионов тонн картофеля, когда он пришел к власти — собирали 10 миллионов тонн, а в прошлом собрали 3 миллиона. Как видим, хвастаться вообще нечем.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина