Лукашенко получил серьезную травму

Диктатор до сих пор не может от нее «излечиться».

Под конец августа правитель Беларуси снова отправился в поля с инспекцией. В Могилевской области перед Лукашенко отчитывались директора крупных хозяйств, которые выращивают картошку. А сам он всеми силами демонстрировал, что имидж «картофельной державы» и гаранта продовольственной безопасности у нашей страны нисколько не пошатнулся.

«Проблемы не в картошке, а в головах», — заявил Лукашенко, который пообещал фермеров поддержать, торговые сети — жестко контролировать, а «рекордный урожай» (с учетом личных подсобных хозяйств планируют собрать 3,5 миллиона тонн) сохранить, чтоб до следующего урожая всем хватило.

И даже «мировым лидерам» в ближайшие дни во время поездки в Китай передать 10 мешочков белорусской картошки с рапсовым маслом.

Внезапно правитель вспомнил о бывшем «МакДональдсе» — Mak.by — и потребовал, чтобы с 1 октября там «не было ни одного куска импортного картофеля». Чиновники заверили его, что уже с августа-2025 поставщики и так белорусские, из Толочина.

— И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете, — не унимался Лукашенко.

Но постойте, бывшая сеть ресторанов McDonald’s в Беларуси и так давно «своя». Компания официально ушла из нашей страны еще в 2022-м, сеть через суд отобрали у иностранных инвесторов, россиян не пустили, и теперь у нее белорусские владельцы. Как и поставщики, и часть меню.

Что не так-то? В этом «Филин» разбирался вместе с предпринимателем, блогером Александром Кныровичем.

— Внутренняя трагедия Лукашенко во взаимоотношениях с McDonald’s — это трагедия неразделенной любви, — отмечает Александр Кнырович. — И не разделена она уже лет 25, с момента появления первого McDonald’s в Минске, на углу улицы Ленина и проспекта, который тогда был проспектом Скорины.

И каждое утро, когда Лукашенко возили на работу, его этот ресторан напротив раздражал. У него было даже большое желание заменить на что-нибудь, и, насколько я знаю, чуть отговорили от этого шага. Но все же присутствие этой сети фастфуда было, как бельмо на глазу, как постоянное доказательство: американцы — могут, а вы — нет.

Котлета, булки и история (не)успеха

По мнению правителя, вся «фишка» McDonald’s была в умении вкладывать котлету между булок — хоть на самом деле успех сети не в котлете и не в булке, а бизнес-процессы куда сложнее.

— Теперь это белорусский бренд Mak.by, как мы помним, его «отжали» у собственников из Казахстана. Но, конечно, он сохранил все черты бренда американского — кто же откажется от франшизы, которая продает сама себя. Поэтому раздражение Лукашенко продолжается.

Напомню, что были попытки «забить голы» McDonald’s — не только в виде «давайте уберем его отсюда», но в виде альтернативных проектов (один, кажется, даже БРСМовский). Про них тогда шутили, что это «Би-би и Ха-ха»: сети «Белорусское бистро» и «Хуткае харчаванне».

Этим сетям фастфуда давали хорошие участки, уточняет предприниматель. «Хуткае харчаванне», например, работало на бойком месте на проспекте Машерова (теперь — Победителей), но уже спустя год закрылось из-за убыточности.

— За государственные деньги они попробовали сымитировать McDonald’s на белорусской тематике. Миллионов 18 рублей было выброшено на такую затею, просто чтобы понравилось Лукашенко — но ничего не вышло. А нелюбовь Лукашенко к американскому фастфуду, которая обошлась белорусским налогоплательщикам в серьезные деньги, сохранилась.

На сегодня, как мы видим, установки такие: пусть живет Mak.by, раз он теперь «свой», но надо, чтобы там все было белорусское.

— Вроде бы и так поставщики сплошь белорусские.

— А зачем это — никому не понятно. Посетителю, в общем, все равно, покупает он белорусскую картошку или импортную, котлету из беларуского мяса или нет. Я сильно подозреваю, что представление Лукашенко о технологии, по которой работает сеть, сильно не сходится с реальностью.

Вероятно, в его версии картошку привозят в мешках, сидят тети на кухне, ее чистят и перебирают, режут, жарят и подают людям. Реальность же устроена по-другому. McDonald’s — это фастфуд, это значит, что все компоненты прибывают в максимально готовом—замороженном виде.

Есть вопрос, способны ли белорусские фермеры обеспечить сеть не просто картошкой, а замороженной картошкой правильных сортов, какова цена и конкурентоспособность. У меня в этом большие сомнения.

Все-таки это очень ограниченный и конкурентный рынок, усилий много, требования высоки, а маржа вряд ли большая — не думаю, что для белорусских фермеров это такой уж интересный сегмент. Если не считать личного отношения к нему Лукашенко.

Поэтому требования «импортозаместить» все — это попытка создать иллюзию, что ты чем-то там управляешь. Напомню, белорусский велосипед, который должен был быть собран к 1 января 2023 года, все еще не собран. И не думаю, что с картошкой будет как-то получше.

Картофельная травма и рекорд, которого нет

Показательные выступления правителя на «картофельной делянке», продолжает Александр Кнырович — также следствие травмы, но гораздо более свежей, прошлогодней. Потому что возникший дефицит картофеля в стране Лукашенко сильно зацепил.

Он, вспомним, пытался оправдываться: то винил фермеров, которые вывезли картошку в Москву, где та в три раза дороже; потом выяснилось, что крайние — торговые сети, которые «зажали» картошку для продажи, чтобы подложить политическую свинью лично Лукашенко; кроме того, проскальзывало в речах, мол, подчиненные ему достались нерадивые, а народ — прожорливый.

— Но правда выглядит очень просто. Она написана в учебнике «Экономикс» (он написан в 1960 году, много раз переиздавался и изучается уже на 1 курсе экономических факультетов — Ф.). Если ты начинаешь контролировать цены — у тебя будет дефицит. Связь прямая: ты зажимаешь цены, продукт становится невыгоден в производстве, люди отказываются от его производства. Никаких других секретиков и сложных манипуляций нет.

А травма вышла страшная, почище детских — не фейхоа же, даже не велосипеды, а буквально самый простой и популярный продукт. Добиться, чтобы он был в дефиците — это нужно было постараться. И сейчас показательными выступлениями Лукашенко пытается «лечить» собственную травму, доказать, что нет, это была случайность, а на самом деле у нас все в порядке.

Но дело в том, что решение отпустить цены на картошку было принято поздно: с 1 мая 2025-го. И свежий урожай сейчас продается на 40% дороже, чем была регулируемая цена еще в феврале.

Я совершенно не уверен, что белорусские фермеры успели сориентироваться и высадить больше, чем планировали. А госорганизации докладывали: посеяли на 17% больше — но падение объемов сбора было, напомню, на 30%.

И с учетом тех морозов, что были в Беларуси в мае — как бы Лукашенко не выступал и какие бы гопаки на картофельном поле не танцевал, бегая с кнутом за директорами колхозов — все, что могло произойти, уже произошло в начале мая. Теперь мы будем наблюдать результат этих событий.

Решение о запрете вывоза картофеля из РБ, добавляет предприниматель, было принято в декабре 2024-го — поэтому оценить, что у властей получилось, можно будет примерно в ноябре-декабре 2025-го. Хотя насчет объемов урожая могут соврать, чтобы угодить Лукашенко, но цены и наличие картошки в магазинах скажут все сами за себя.

— На совещании чиновники говорили об ожидаемом урожае в 3,5 миллиона тонн — с учетом населения…

— Обратим внимание, что в прошлом году государственные организации собрали около 700 тысяч тонн. Раньше было около 1 миллиона. То есть, когда в позапрошлом году сбор был 4 миллиона — его обеспечивали фермеры и население. Притом ни тем, ни другим приказать нельзя.

Да и как давно у нас 3,5 миллиона стали «рекордом», если в 2015-м урожай был 8 миллионов тонн, а раньше еще больше?

Поэтому касательно подарка мировым лидерам — Лукашенко опоздал лет на 50. Потому что в 1972 году мы производили 13 миллионов тонн картофеля, когда он пришел к власти — собирали 10 миллионов тонн, а в прошлом собрали 3 миллиона. Как видим, хвастаться вообще нечем.

