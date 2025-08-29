Российский терминал в Усть-Луге лишили половины мощностей по экспорту нефти
- 29.08.2025, 8:54
Украинские дроны повредили трубопроводную инфраструктуру.
Экспортный терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне около 350 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно половину его обычной мощности.
Об этом сообщает Reuters.
Снижение связано с повреждением трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов. Это усложняет экспорт российской нефти и может привести к перебоям с поставками.
Последствия атак дронов
Проблемы в Усть-Луге начались после ударов по нефтеперекачивающей станции в Унече Брянской области ранее в августе. Унеча является ключевым транзитным узлом для нефти, идущей в Усть-Лугу.
Атаки также затронули прокачку по нефтепроводу «Дружба», который поставляет нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию. В Словакии заявили, что на этой неделе поставки по трубопроводу возобновились в тестовом режиме.
Ремонт и обходные маршруты
Источники не уточнили, какой именно трубопровод был поврежден, но подтвердили, что ремонтные работы уже ведутся. При этом срок полной реставрации пока не определен.
Падение мощности в Усть-Луге приведет к перенаправлению объемов нефти в российские порты Приморск и Новороссийск. Это может помочь ограничить потери экспорта.
Реакция властей
Российские власти публично не комментируют масштаб повреждений и последствия для графика экспорта.
Оператор трубопроводов и терминала, компания «Транснефть», отказалась от комментариев.