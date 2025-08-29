Белорусские банки вводят новшества по переводам денег 29.08.2025, 8:59

Стало известно, что изменится.

Некоторые банки вводят новшества по переводам денег. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Цептербанк» с 15 сентября изменит размер комиссии за зачисление денег по переводам на счета клиентов-физлиц. Сбор с этой даты будет составлять 2,3% от суммы (минимум — 20 рублей).

«Нео Банк Азия» установил для физлиц новые тарифы на SWIFT-переводы в долларах. При покупке безналичных долларов за белорусские рубли для отправки перевода комиссия составит 1% от суммы (минимум — 30 долларов). «При переводе за счет уже имеющихся средств в валюте применяется действующий тариф: 50 долларов + 1,3% от суммы перевода», — уточняет финучреждение.

«Банк БелВЭБ» с 7 августа изменил тариф за «Свободный платеж», речь о безналичном переводе по реквизитам получателя — физлица или организации. Новый тариф — всего 2 рубля, независимо от суммы. «Перевод можно выполнить в любое время через веб-приложение UP Online и мобильное приложение Up», — сообщил банк.

«Паритетбанк» установил комиссию за зачисление на счета клиентов денег, поступивших из банков Индии. Сбор — 0,55% от суммы платежа (не менее 4 тыс. и не более 1 млн индийских рупий).

Напомним, ранее «Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление денег на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.

