29 августа 2025, пятница, 9:18
Умер известный композитор, вдовец Майи Плисецкой Родион Щедрин

  • 29.08.2025, 9:09
Умер известный композитор, вдовец Майи Плисецкой Родион Щедрин

Ему было 93 года.

Умер известный советский композитор Родион Щедрин. Ему было 93 года. Об этом сообщает Большой театр России.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в некрологе, который опубликовал театр.

Родион Щедрин — один из самых известных композиторов второй половины ХХ века на постсоветском пространстве. Он автор множества известных произведений, включая балеты «Кармен-сюита» и «Анна Каренина», оперу «Не только любовь», а также симфонии, концерты, хоры и фортепианные произведения. Его музыка исполнялась ведущими оркестрами мира, а среди дирижеров были такие имена, как Мстислав Ростропович, Лорин Маазель, Марис Янсонс.

Всего Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку в драматических спектаклях и кино.

С 1958 года Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет.

