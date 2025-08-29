Могут долететь до Тулы: США продали Украине авиационные дальнобойные ракеты 29.08.2025, 9:22

Оружие будет доставлено ВСУ в кратчайшие сроки.

Госдеп США одобрил продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM на сумму 825 млн долларов. В Управлении военного сотрудничества Минобороны США сообщили, что Украина заказала как 3 350 ракет ERAM, так и столько же систем навигации GPS и INS с модулем защиты от подмены (SAASM), Y-Code или M-Code.

Военный пакет включает контейнеры для ракет, пилоны для их подвески, а также другие запчасти и расходные материалы. Об этом сообщается на сайте Управления военного сотрудничества США.

В пакет также входит программа обучения, логистика и инженерная поддержка.

Известно, что Киев заплатит за этот военный пакет 825 млн долларов из средств, которые выделили Дания, Норвегия и Нидерланды. В Вашингтоне заявили, что ракеты ERAM будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки.

Авиационная ракета ERAM может преодолевать расстояние до 460 км. Она поражает как наземные, так и морские цели. Весит 220 кг, а точность попаданий превышает 50%. При большом желании ракета может долететь и до Тулы, где есть военные заводы РФ.

Еще 24 августа стало известно, что Трамп дал добро на продажу Украине авиационных ракет дальнего радиуса действия.

