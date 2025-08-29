«Посетители стадиона обязаны находиться в состоянии опьянения» 8 29.08.2025, 9:49

5,422

иллюстративное фото

Стенд с курьезной ошибкой заметили в гимназии Минска.

Посетители стадиона гимназии № 14 Минска обязаны находиться «в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения». Такую информацию по ошибке разместили на стенде, который установлен возле спортивного объекта учебного заведения, заметил телеграм-канал «Минск. Главное!».

Модернизированный и благоустроенный стадион на территории гимназии № 14 открыли в сентябре 2024 года, писали СМИ. Заказчиком выступило управление капитального строительства Заводского района столицы.

28 августа телеграм-канал «Минск. Главное!» опубликовал фотографию стенда, который установлен у стадиона. На белорусском языке на табличке написаны правила посещения спортивного объекта:

«Наведвальнікі абавязаны знаходзіцца на стадыёне ў нецвярозым стане, у стане наркатычнага і таксічнага ап’янення».

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, появление в общественном месте в состоянии опьянения влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин (336 рублей). За повторное нарушение в течение года можно получить общественные работы или административный арест.

