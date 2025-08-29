закрыть
29 августа 2025, пятница, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Посетители стадиона обязаны находиться в состоянии опьянения»

8
  • 29.08.2025, 9:49
  • 5,422
«Посетители стадиона обязаны находиться в состоянии опьянения»
иллюстративное фото

Стенд с курьезной ошибкой заметили в гимназии Минска.

Посетители стадиона гимназии № 14 Минска обязаны находиться «в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения». Такую информацию по ошибке разместили на стенде, который установлен возле спортивного объекта учебного заведения, заметил телеграм-канал «Минск. Главное!».

Модернизированный и благоустроенный стадион на территории гимназии № 14 открыли в сентябре 2024 года, писали СМИ. Заказчиком выступило управление капитального строительства Заводского района столицы.

28 августа телеграм-канал «Минск. Главное!» опубликовал фотографию стенда, который установлен у стадиона. На белорусском языке на табличке написаны правила посещения спортивного объекта:

«Наведвальнікі абавязаны знаходзіцца на стадыёне ў нецвярозым стане, у стане наркатычнага і таксічнага ап’янення».

Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, появление в общественном месте в состоянии опьянения влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин (336 рублей). За повторное нарушение в течение года можно получить общественные работы или административный арест.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вакцина не спасла
Вакцина не спасла Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип