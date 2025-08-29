Партизаны парализовали железную дорогу в глубине РФ
- 29.08.2025, 9:59
Сорваны железнодорожные перевозки для военных заводов.
В глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и техника для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.
Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».
Агенты движения «АТЕШ» провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф.
Железнодорожная сеть Костромы используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.
«Кострома - это не приграничный регион, а глубь России. Тем ощутимее удар: враг убеждал себя, что здесь ему ничего не угрожает. Но теперь под ногами оккупантов пылает земля даже там, где они считали себя в безопасности», - отмечают в «АТЕШ».