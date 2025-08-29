Партизаны парализовали железную дорогу в глубине РФ 29.08.2025, 9:59

1,950

Сорваны железнодорожные перевозки для военных заводов.

В глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и техника для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Агенты движения «АТЕШ» провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф.

Железнодорожная сеть Костромы используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.

«Кострома - это не приграничный регион, а глубь России. Тем ощутимее удар: враг убеждал себя, что здесь ему ничего не угрожает. Но теперь под ногами оккупантов пылает земля даже там, где они считали себя в безопасности», - отмечают в «АТЕШ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com