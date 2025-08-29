закрыть
29 августа 2025, пятница
Удар беспилотников на месяцы вывел из строя завод «Новатэка» на Балтике

  • 29.08.2025, 10:18
На российском заводе значительные повреждения получила одна из трех установок.

Ремонт на комплексе «Новатэка» в порту Усть-Луги, который в конце прошлой недели попал под налет беспилотников, затянется на несколько месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли (перевод — moscowtimes.ru).

На заводе, который перерабатывает газоконденсат в керосин, мазут и нафту, значительные повреждения получила одна из трех установок — и ее восстановление может занять до шести месяцев, сказали собеседники агентства.

Вторая установка получила меньшие повреждения, и ее ремонт, скорее всего, продлится несколько недель. Третья установка комплекса, которую «Новатэк» ввел в эксплуатацию в конце августа 2024 года, а также установка гидрокрекинга не были повреждены и, вероятно, возобновят работу в ближайшие дни, говорят источники Reuters.

Пожар возник на комплексе «Новатэка» 24 августа после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), переработка конденсата и налив нефтепродуктов на терминале компании были остановлены.

По оценке Reuters и отраслевых источников, из-за выбывших на две трети мощностей по фракционированию конденсата «Новатэк» в сентябре может сократить экспортные отгрузки нафты примерно на 300 тысяч тонн, направив вместо этого на международные рынки 400-450 тысяч тонн СГК.

Новатэк в 2025 году экспортировал ежемесячно в среднем около 420 тысяч тонн нафты, в основном в Тайвань, Сингапур, Малайзию и Китай, по данным трейдеров и LSEG. За январь–июнь 2025 года переработка СГК на комплексе составила 4,2 миллиона тонн, по данным компании.

«Новатэк» запустил комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) в порту Усть-Луга в 2023 году, на тот момент комплекс располагал двумя установками переработки СГК номинальной мощностью 3 миллиона тонн в год каждая. В конце августа 2024 года компания ввела в эксплуатацию третью установку переработки СГК аналогичной мощности.

Конденсат на комплексе перерабатывается в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция отгружается на экспорт морским транспортом.

В январе 2024 года на терминале «Новатэка» в Усть-Луге также произошел пожар в результате двух взрывов из-за «внешнего воздействия», работа сплиттеров была остановлена. Компания возобновила переработку конденсата на комплексе 11 февраля 2024 года.

