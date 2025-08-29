Латвия меняет правила въезда в свою страну 2 29.08.2025, 10:19

В том числе для белорусов.

С 1 сентября 2025 года в Латвии начнут действовать новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе для белорусов, не имеющих латвийской визы или вида на жительство. В МВД страны объяснили некоторые нюансы въезда, сообщает «Белсат».

Как известно, все граждане третьих стран обязаны не позднее чем за 48 часов до пересечения границы заполнить анкету на сайте eta.gov.lv, с указанием цели, продолжительности поездки, маршрута и места проживания в Латвии. Отдельным пунктом предлагается информация об участии в «выборах», наличии «выборных» должностей у самого человека или его родственников, а также о службе в силовых структурах или иных государственных органах.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Латвии, ждать разрешения после подачи анкеты не нужно, однако отсутствие такой анкеты будет караться штрафом. Как уточняет МВД, новые правила распространяются даже на тех, кто едет транзитом через территорию Латвии, а также на иностранцев с ВНЖ других стран Евросоюза, даже если они перемещаются внутри ЕС.

Относительно необходимости указания информации о родственниках в ведомстве уточнили: эти данные могут использоваться спецслужбами для предотвращения потенциальных угроз государственной и общественной безопасности. В случае если будут выявлены риски такого характера, латвийские власти могут отказать во въезде.

Что касается контроля за соблюдением требований, то он будет осуществляться непосредственно при пересечении границы. При этом, как отмечают в МВД, не исключаются и выборочные проверки уже внутри страны.

Сайт eta.gov.lv должны начать работу в 23 часа 29 августа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после отправки анкеты заявителю на указанную электронную почту придет ответ – разрешение или отказ во въезде. Подавать информацию можно и раньше, чем за два дня, но если планы меняются, то данные нужно обновлять. При пересечении страны транзитом достаточно указать только доступные контакты.

