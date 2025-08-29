В России зреют расправы над высшим генералитетом 4 29.08.2025, 10:26

Путин боится «нового Пригожина».

В России вероятно усилятся репрессии против генералитета. Путин уже сделал первые шаги, чтобы наказать тех, кто провалил его задание.

Журналист и международный аналитик Александр Демченко в эфире 24 Канала заметил, что в Кремле не верят в способность полиции справиться с так называемыми «ветеранами СВО» – сотнями тысяч зеков и наемников, которые за деньги шли убивать мирных украинцев и захватывать их землю.

Путин создает почву для конфликта в России

По его словам, вся Россия превратилась в сплошной отряд наемников: все они вооружены, имеют боевой опыт и в конце концов могут пойти в банды.

«Теперь безопасность на местах в крупных городах будет обеспечивать не полиция, а армия. То есть Путин будет вводить войска – ограниченные контингенты в Москву, Санкт-Петербург, Новгород, Ярославль, Новосибирск и другие города», – сказал Александр Демченко.

Он пояснил, что Владимир Путин фактически создает почву для будущего конфликта между генералитетом и военными. Так Кремль готовит условия для появления «военной хунты». Поэтому перед Путиным стоит выбор: либо уничтожать своих генералов, которые превращаются в конкурентов в борьбе за власть, или пытаться их контролировать.

«Я убежден, что Путин начнет репрессии против генералов – будет арестовывать и сажать их. Тимур Иванов уже сидит. Заместитель начальника Генштаба – тоже. Другие генералы – под арестом. Это только начало, маховик раскручивается. Сергея Герасимова тоже посадят, потому что ему не нужен старый генералитет. На него свалят все провалы, хотя он изначально был против войны», – отметил Демченко.

Он добавил, что Путину нужны новые «свои» люди, которые отвечают за ключевые направления власти. В частности, это:

Михаил Мишустин – премьер-министр России;

Андрей Белоусов – министр обороны министр обороны;

Сергей Цивилев – министр энергетики министр энергетики;

Кирилл Дмитриев – бизнесмен, основной переговорщик Кремля по Украине;

Алексей Дюмин – личный советник Путина и бывший охранник, экс-губернатор Тульской области.

Аресты будут набирать обороты

По мнению Демченко, старый генералитет и чиновники окончательно выводятся из-под влияния – репрессии против них только набирают обороты.

«Я более чем уверен, что в среде генералитета уже давно формируется новый «Евгений Пригожин». Ведь они понимают: Путин навесит на них всю вину за поражения. Он знает, что его обманывали, давали ложную информацию, держали в «теплой ванне». Он понимает, что Курскую область «профукали» не случайно», – добавил он.

Именно поэтому, по словам Демченко, ФСБ сейчас контролирует военных и массово сажает их. У генералов остается только два варианта: либо позволить Путину «съесть» их, или самим создать нового «Пригожина» и организовать мятеж или военный переворот. Другого пути нет.

