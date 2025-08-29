закрыть
29 августа 2025, пятница, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тейлор Свифт и Трэвис Келси впервые вышли в свет как помолвленная пара

1
  • 29.08.2025, 11:28
Тейлор Свифт и Трэвис Келси впервые вышли в свет как помолвленная пара

«Она уже в белом»!

Поп-звезда Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально объявили о помолвке 26 августа. Пара впервые появилась на публике в новом статусе, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Свифт и Келси посетили матч студенческих команд в Канзас-Сити. Певица выбрала для выхода белый жилет, светлую джинсовую мини-юбку и высокие кремовые сапоги, а ее жених надел красно-белое поло и фирменную кепку Bearcats.

Обручальное кольцо Свифт — старинный бриллиант огранки Old Mine, который Келси разработал совместно с дизайнерами. В первом фото из серии в Instagram Келси стоит на одном колене, делая предложение на фоне цветочной арки, а последующие кадры запечатлели счастливые объятия пары.

Ранее Свифт дебютировала в подкасте New Heights, где не только намекнула на совместное проживание с Келси, но и анонсировала свой 12-й альбом The Life of a Showgirl. Певица призналась, что ее жених с первых разговоров проявил искренний интерес, а также отметился чувством юмора: «Он умеет рассмешить даже в обычных ситуациях».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вакцина не спасла
Вакцина не спасла Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип