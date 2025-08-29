Тейлор Свифт и Трэвис Келси впервые вышли в свет как помолвленная пара 1 29.08.2025, 11:28

«Она уже в белом»!

Поп-звезда Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально объявили о помолвке 26 августа. Пара впервые появилась на публике в новом статусе, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Свифт и Келси посетили матч студенческих команд в Канзас-Сити. Певица выбрала для выхода белый жилет, светлую джинсовую мини-юбку и высокие кремовые сапоги, а ее жених надел красно-белое поло и фирменную кепку Bearcats.

Обручальное кольцо Свифт — старинный бриллиант огранки Old Mine, который Келси разработал совместно с дизайнерами. В первом фото из серии в Instagram Келси стоит на одном колене, делая предложение на фоне цветочной арки, а последующие кадры запечатлели счастливые объятия пары.

Ранее Свифт дебютировала в подкасте New Heights, где не только намекнула на совместное проживание с Келси, но и анонсировала свой 12-й альбом The Life of a Showgirl. Певица призналась, что ее жених с первых разговоров проявил искренний интерес, а также отметился чувством юмора: «Он умеет рассмешить даже в обычных ситуациях».

