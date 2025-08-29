закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Одна из крупнейших угольных компаний РФ отчиталась о миллиардных убытках

2
  • 29.08.2025, 11:42
  • 1,396
Одна из крупнейших угольных компаний РФ отчиталась о миллиардных убытках

Добычи упали сразу на 30%.

Горно-металлургический холдинг «Мечел», один из крупнейших в России добытчиков угля, увеличил чистый убыток в первом полугодии 2025 года в 2,4 раза, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

Находящийся под санкциями США с февраля 2024 года, «Мечел» сообщил о падении добычи угля в первом полугодии на 28% до 3,66 миллиона тонн. Продажи концентрата коксующегося угля сократились на 15%, до 1,7 миллиона тонн, а энергетического — упали на 21%, до 1,37 миллиона тонн, пишет The Moscow Times.

Компания сообщила в отчете, что на фоне снижения цен на угольную продукцию и ослабления курса доллара «оптимизирует» производство и инвестиции: на одной из шахт и некоторых участках разрезов временно приостановлена добыча угля, а в мае 2025 года было существенно снижено производства нерентабельных марок.

«В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику… В условиях инфляции затрат, крепкого курса валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию», — говорится в материалах «Мечела»

«Мечел» ожидает, что производство угольной продукции на временно приостановленных шахте и участках разрезов будет возобновлено при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Группа закончила первое полугодие с убытком, приходящимся на акционеров, в 40,5 миллиарда рублей против 16,7 миллиарда рублей годом ранее. Это связано с существенным снижением выручки в добывающем и металлургическом сегментах, а также обесценением активов, говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 26% до 152,3 миллиарда рублей, EBITDA упала на 83% год к году до 5,7 миллиарда рублей.

«Существенным фактором является сохраняющийся высоким уровень долговой нагрузки. Стоимость обслуживания большей части кредитного портфеля привязана к ключевой ставке и, следовательно, финансовые расходы в течение отчетного периода держались на высоком уровне, ограничивая возможность реализации инвестиционных программ», — сообщил «Мечел».

Финансовые расходы выросли на 33% до 26,8 миллиарда рублей за счет более высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Чистый долг «Мечела» без пеней и штрафов на 30 июня 2025 года уменьшился на 3% по сравнению с началом года до 252,7 миллиарда рублей, его отношение к EBITDA выросло до 8,8х с 4,6х на конец 2024 года.

При этом общие обязательства на конец первого полугодия превысили стоимость активов на 139,9 миллиарда рублей, а задолженность Мечела к погашению по требованию составила 224,2 миллиарда рублей.

«Группа не обладала достаточными собственными ресурсами для выполнения таких требований», — написала компания в отчете, добавив, что кредиторы таких запросов не подавали.

«Мечел» продолжает поиск вариантов снижения долга. Так, в июле он договорился с одним из российских банков о продлении срока погашения кредитов в сумме 17,216 миллиарда рублей до января 2026 года. Компания предоставила в залог дополнительные акции и доли предприятий, в том числе для продолжения обсуждения условий продления срока полного погашения данных кредитов до сентября 2027 года.

В декабре 2024 года «Мечел» договорился с российским банком о новой реструктуризации долга, сдвинув график погашения задолженности на сумму 34,975 миллиарда рублей с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы. Крупнейшие кредиторы «Мечела» — государственные ВТБ и Газпромбанк.

Группа продолжает обсуждать с кредиторами снижение нагрузки на денежный поток в 2025–2026 годах за счет переноса всех платежей по основному долгу на более поздние периоды, а также планирует во втором полугодии привлечь облигационные займы, говорится в отчете.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип