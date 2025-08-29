Одна из крупнейших угольных компаний РФ отчиталась о миллиардных убытках 2 29.08.2025, 11:42

Добычи упали сразу на 30%.

Горно-металлургический холдинг «Мечел», один из крупнейших в России добытчиков угля, увеличил чистый убыток в первом полугодии 2025 года в 2,4 раза, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

Находящийся под санкциями США с февраля 2024 года, «Мечел» сообщил о падении добычи угля в первом полугодии на 28% до 3,66 миллиона тонн. Продажи концентрата коксующегося угля сократились на 15%, до 1,7 миллиона тонн, а энергетического — упали на 21%, до 1,37 миллиона тонн, пишет The Moscow Times.

Компания сообщила в отчете, что на фоне снижения цен на угольную продукцию и ослабления курса доллара «оптимизирует» производство и инвестиции: на одной из шахт и некоторых участках разрезов временно приостановлена добыча угля, а в мае 2025 года было существенно снижено производства нерентабельных марок.

«В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику… В условиях инфляции затрат, крепкого курса валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию», — говорится в материалах «Мечела»

«Мечел» ожидает, что производство угольной продукции на временно приостановленных шахте и участках разрезов будет возобновлено при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Группа закончила первое полугодие с убытком, приходящимся на акционеров, в 40,5 миллиарда рублей против 16,7 миллиарда рублей годом ранее. Это связано с существенным снижением выручки в добывающем и металлургическом сегментах, а также обесценением активов, говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 26% до 152,3 миллиарда рублей, EBITDA упала на 83% год к году до 5,7 миллиарда рублей.

«Существенным фактором является сохраняющийся высоким уровень долговой нагрузки. Стоимость обслуживания большей части кредитного портфеля привязана к ключевой ставке и, следовательно, финансовые расходы в течение отчетного периода держались на высоком уровне, ограничивая возможность реализации инвестиционных программ», — сообщил «Мечел».

Финансовые расходы выросли на 33% до 26,8 миллиарда рублей за счет более высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Чистый долг «Мечела» без пеней и штрафов на 30 июня 2025 года уменьшился на 3% по сравнению с началом года до 252,7 миллиарда рублей, его отношение к EBITDA выросло до 8,8х с 4,6х на конец 2024 года.

При этом общие обязательства на конец первого полугодия превысили стоимость активов на 139,9 миллиарда рублей, а задолженность Мечела к погашению по требованию составила 224,2 миллиарда рублей.

«Группа не обладала достаточными собственными ресурсами для выполнения таких требований», — написала компания в отчете, добавив, что кредиторы таких запросов не подавали.

«Мечел» продолжает поиск вариантов снижения долга. Так, в июле он договорился с одним из российских банков о продлении срока погашения кредитов в сумме 17,216 миллиарда рублей до января 2026 года. Компания предоставила в залог дополнительные акции и доли предприятий, в том числе для продолжения обсуждения условий продления срока полного погашения данных кредитов до сентября 2027 года.

В декабре 2024 года «Мечел» договорился с российским банком о новой реструктуризации долга, сдвинув график погашения задолженности на сумму 34,975 миллиарда рублей с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы. Крупнейшие кредиторы «Мечела» — государственные ВТБ и Газпромбанк.

Группа продолжает обсуждать с кредиторами снижение нагрузки на денежный поток в 2025–2026 годах за счет переноса всех платежей по основному долгу на более поздние периоды, а также планирует во втором полугодии привлечь облигационные займы, говорится в отчете.

