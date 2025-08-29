Польша меняет правила получения «карты поляка» 3 29.08.2025, 11:41

6,754

Чего ожидать белорусам?

Министерство иностранных дел Польши работает над изменением правил выдачи «карты поляка», сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, сообщает «Позірк».

В соцсети Х министр иностранных дел ответил на соответствующий вопрос депутата Сейма от консервативной коалиции «Конфедерация» Пшемыслава Виплера.

По словам Сикорского, нынешние правила выдачи документа являются «проблемой реальной». «Мы ликвидируем унаследованные [от предыдущего правительства] патологии в миграционной политике», — заявил глава МИД.

3 апреля 2025 года сообщалось, что Польша пересмотрит положения закона о «карте поляка» от 7 сентября 2007 года, чтобы устранить «случаи злоупотребления», связанные, в частности, с «использованием заявителями поддельных документов, подтверждающих польское происхождение». Это предусмотрено стратегией сотрудничества с польской диаспорой и поляками за рубежом до 2030 года, принятой правительством страны.

«Поскольку в последние годы «карта поляка» в значительной степени способствовала легальной миграции в Польшу, изменения должны включать, в частности, отмену положений о критерии активности в польских общественных организациях в пользу знания польского языка и польской культуры», — отмечается в документе. Предлагается «ужесточить систему выдачи вышеупомянутых документов».

Помимо этого стратегия предусматривает проведение анализа «объема и порядка предоставления поддержки, адресованной владельцам «карты поляка», проживающим в Республике Польша».

В декабре прошлого года издание Rzeczpospolita сообщало о предстоящем ужесточении правил выдачи «карт поляка» и приводило статистику их выдачи (без разбивки по странам). За неполный 2024 год более 9,2 тыс. из свыше 15 тыс. документов выдали польские консульства.

Со ссылкой на информацию МИД Польши, медиа сообщало, что с начала действия закона о выдаче «карт поляка» (принят в сентябре 2007 года) и до 15 октября 2024 года аннулировано 1.830 таких документов.

Уточнялось, что у четырех человек статус аннулирован за «поведение, дискредитирующее Польшу или поляков», у 157 — за использование фальшивых документов или «по причинам безопасности, действий в ущерб суверенитету Польши или участия в нарушениях прав человека», еще 145 иностранцев отказались от карты, а в 1.524 случаях была выдана новая «карта поляка» с измененными данными.

Кроме того, 7.310 карт аннулировано в связи с получением их обладателями польского гражданства или разрешения на постоянное проживание.

