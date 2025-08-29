закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:29
Закомплексованный карлик Путин верит, что что-то решает

1
  • Андрей Коваленко
  • 29.08.2025, 11:49
  • 2,666
Закомплексованный карлик Путин верит, что что-то решает
Андрей Коваленко

Провалы на фронте и удары по городам — цена болезни российского диктатора.

22 человека погибли. Сколько уже было этих ударов по домам. Сколько городов россияне стерли в руины, в некоторых я был и видел своими глазами все, весь этот мрак этой войны. Сколько семей уничтожено, жизней разбиты, убиты дети. Циническая мировая политика не испытывает боли. Очень часто те, кто может все прекратить несколькими ударами, их не наносят.

Эту войну геополитические лидеры видят каждый по-своему. Россия – инструмент в руках Китая. Полностью зависимая от Пекина политически и экономически ресурсная база с оружием, способная «ослабить Запад».

В то же время на Западе хотят оторвать Москву от Пекина и выгодно использовать ее ресурсы. Только закомплексованный карлик Путин верит, что он что-то решает в этом мире, потому что ведет бессмысленную и безвыигрышную для него войну, в которой провалы на фронте чередуются с ракетными и дроновыми атаками гражданских городов.

Полный абсурд этой ситуации стоит нам жизней. Когда-то эту войну будут изучать как одну из самых бессмысленных и кровавых войн ХХІ века в глобальном мире. А мы – просто хотим жить.

Андрей Коваленко, Telegram

Написать комментарий 1

