Перед выходными в очереди на въезд из Беларуси в ЕС стоит 4655 легковых авто

Перед выходными в очереди на въезд из Беларуси в ЕС стоит 4655 легковых авто1
- 29.08.2025, 12:01
Некоторые направления по-прежнему остаются загруженными.
Перед выходными днями в очереди на въезд в Европу фиксируется 4 655 легковых авто. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 29 августа.
По данным ГПК, въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») ожидают 4 015 легковушек и 15 автобусов. С понедельника сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 36% авто.
Кроме того, 590 легковых авто скопилось перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Их сотрудники с понедельника оформили 55% автомобилей.
Что касается грузового транспорта, меньше всего с начала недели приняли на свою территорию контрольные службы литовского погранперехода «Мядининкай» («Каменный Лог») – только 13% фур.
Перед «Шальчининкаем» («Бенякони») сейчас находятся 280 грузовиков. Через этот пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси 32% авто от нормы.