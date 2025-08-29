закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:29
США начали массово депортировать бежавших от войны россиян

7
  • 29.08.2025, 12:08
  • 3,628
Выслано уже около 100 человек.

США депортировали около 100 бежавших от войны россиян с начала лета. Первую группу, в которую входили примерно 40 человек, американские власти выслали из страны в июне, а вторую — 27 августа, рассказал «Агентству» президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев. По его словам, во второй группе было до 60 россиян. Их сначала доставили на самолете в Каир, а уже оттуда на борту Egypt Air — в Москву.

Валуев уточнил, что США депортировали россиян, которые оказались в иммиграционных тюрьмах, проиграли суды о предоставлении убежища или выбрали самодепортацию (то есть решили вернуться на родину, не дожидаясь суда). При этом среди высланных в Россию было несколько человек, которые опасались политического преследования в Москве. По словам знакомого с ходом депортации источника «Агентства», в группе также находился бывший военный, против которого завели дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но проиграл суд, уточнил собеседник издания.

Пограничники, вероятно, знали о том, что рейсом из Каира прилетели депортированные из США, говорит Валуев. По его данным, с людьми долго беседовали при прохождении границы, после чего одного человека из группы задержали, а еще около десяти отпустили под подписку о невыезде. При этом в Каире россияне пытались сменить маршрут, чтобы не лететь в Москву, но были избиты сотрудниками одной из египетских спецслужб. В итоге всех посадили на рейс до Москвы, отметил Валуев.

Активист напомнил, что США регулярно депортируют россиян, но до этого их не отправляли такими большими группами. Более того, раньше у высылаемых была возможность сменить страну назначения при пересадке и не лететь обратно в Москву. Валуев полагает, что в ближайшее время может готовиться еще одна массовая депортация россиян из США.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину десятки тысяч россиян бежали от войны в США. Многие из них попадали в страну через мексиканскую границу и просили убежища. Им выдавали повестку в суд и оставляли на свободе. Однако с мая 2024 года обращающихся за убежищем россиян стали помещать в иммиграционные тюрьмы, в которых они проводят в ожидании суда от нескольких месяцев до года.

