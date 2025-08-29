закрыть
В голове Лукашенко назревает очередная бредовая идея

12
  • Марк Дзюба, «Салідарнасць»
  • 29.08.2025, 12:13
  • 6,636
Рановато, Гена, ты сдрейфил.

Подозрительная, казалось бы, тишина установилась после слов гендиректора «БелДжи» Геннадия Свидерского о том, что серийного производства белорусских электромобилей не будет.

— Все технические работы по электрической модели были успешно завершены, однако при проведении экономического анализа стало ясно: запуск в серийное производство окажется слишком дорогим, – цитирует Свидерского av.by.

– Решение о запуске в серийное производство экономически нецелесообразно, – приводит слова гендиректора БЕЛТА.

Но в госСМИ и госструктурах это заявление не вызвало бурю. А должно было бы: ведь ставится крест на мегапроекте, который инициировал лично Александр Лукашенко и реализацией которого занимались 8 лет.

С учетом того, сколько времени, сил, а главное денег из бюджета, было потрачено, вопрос мог бы быть примерно следующим: какого черта?! Но в системе нет ни возмущения, ни поиска виноватых.

На самом деле это может удивить только людей, плохо знакомых с реалиями функционирования лукашенковской вертикали. Претензии к тому же Свидерскому со стороны других представителей системы если и есть, то не за его решение.

Проект «белорусский электромобиль» – яркий пример для молодых вертикальщиков, как сделать успешную карьеру в системе. Когда в 2017-м Лукашенко дал соответствующее поручение, не нужно было крутить пальцем у виска (хотя, конечно, очень хотелось).

Как и прежде, нужно было: а) соглашаться со всеми его идеями, какими бы идиотскими они ни выглядели; б) беззастенчиво обещать, что все будет выполнено.

В принципе благодаря двум этим нехитрым приемам можно продержаться на руководящих постах многие годы. А если повезет – десятилетия.

Владимир Гусаков, чуть ли не ежегодно обещавший запуск конвейерного производства беларуского электромобиля, рулил Академией наук целых 12 лет, уйдя на пенсию только в мае этого года – с орденом Почета на груди.

Перехвативший от него несколько лет назад эстафетную палочку мегапроекта Геннадий Свидерский собаку съел на том, как удерживаться на плаву. С 2002 года он занимал пост замминистра промышленности, во главе «БелДжи» – с 2018-го.

В последний раз лицезреть, как на вышеописанную тактику чиновников реагирует Лукашенко, можно было в январе 2024 года при его визите на завод под Борисовом. Тогда сроки по проекту создания белорусского электромобиля вновь были провалены, и правитель… никого не наказав, дал новый ориентир: выход на серийное производство к 1 января 2025 года.

Вертикальщики продолжили проводить совещания, брать деньги, ездить в заграничные командировки. Хотя, конечно, были и некоторые сложности. Неожиданно самым непонятливым оказался премьер-министр Роман Головченко (возможно, в том числе по этой причине уже бывший).

Сначала он попросил определить реальные сроки создания отечественного электромобиля, а затем и вовсе замахнулся на святое, призвав «не обманывать ни себя, ни народ».

Теперь, когда Свидерский вроде как поставил крест на мегапроекте, некоторые во власти поглядывают на него с немым укором: их детям скоро выпускаться из университетов, а тут такое перспективное направление свернули. Рановато, Гена, рановато, ты сдрейфил – можно было еще передвинуть сроки по выпуску электромобиля на какой-нибудь 2029-й.

Ну да ладно, не может такого быть, чтобы в голове Лукашенко не возникла новая фантастическая идея.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

