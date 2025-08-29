Война «съедает» каждый второй рубль в РФ 3 29.08.2025, 12:26

Расходы Кремля растут невероятными темпами.

Война Российской Федерации против Украины ложится тяжким бременем на плечи россиян. На поддержание боевых действий власти тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ.

Издание The Moscow Times пишет, что доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

По данным расчетов научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, сделанных на основе данных системы «Электронный бюджет», в 2022 году на войну против Украины потратили 24,4% поступлений от налогов; в 2023 году - 32,05%, в 2024 - 39,05%.

При этом указано, что доля военных расходов ниже, потому что они превышают доходы, а бюджет - дефицитный. Так, за январь-июнь Министерство финансов России собрало 17,584 трлн рублей, а потратило - 21,278 трлн. При этом на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале - 41,2%.

По данным The Moscow Times, это абсолютные рекорды в современной истории Российской Федерации и даже превышают уровни последних лет СССР.

Ранее агентство Reuters писало, что в законе о бюджете РФ на 2025 год сначала заложили 13,5 трлн рублей на «национальную оборону» и еще 3,459 трлн рублей на «национальную безопасность», куда вошли бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб.

