закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Война «съедает» каждый второй рубль в РФ

3
  • 29.08.2025, 12:26
  • 1,338
Война «съедает» каждый второй рубль в РФ

Расходы Кремля растут невероятными темпами.

Война Российской Федерации против Украины ложится тяжким бременем на плечи россиян. На поддержание боевых действий власти тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ.

Издание The Moscow Times пишет, что доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

По данным расчетов научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, сделанных на основе данных системы «Электронный бюджет», в 2022 году на войну против Украины потратили 24,4% поступлений от налогов; в 2023 году - 32,05%, в 2024 - 39,05%.

При этом указано, что доля военных расходов ниже, потому что они превышают доходы, а бюджет - дефицитный. Так, за январь-июнь Министерство финансов России собрало 17,584 трлн рублей, а потратило - 21,278 трлн. При этом на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале - 41,2%.

По данным The Moscow Times, это абсолютные рекорды в современной истории Российской Федерации и даже превышают уровни последних лет СССР.

Ранее агентство Reuters писало, что в законе о бюджете РФ на 2025 год сначала заложили 13,5 трлн рублей на «национальную оборону» и еще 3,459 трлн рублей на «национальную безопасность», куда вошли бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип