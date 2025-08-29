В Крыму бойцы ГУР поразили дорогостоящую российскую РЛС 29.08.2025, 12:34

Очередной «Триумф» захватчиков на полуострове «ослеп».

Разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Атака состоялась в ночь на 28 августа. Спецназовцы поразили на территории временно оккупированного Крыма российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 «Триумф».

«Очередной «Триумф» захватчиков на полуострове «ослеп» - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается», - отметили разведчики.

Что известно

Радар 91Н6Е является ключевым элементом системы С-400.

Он является модернизированной версией станции 64N6E из системы С-300. Это панорамный трехмерный радар, смонтированный на шасси MZKT-7930, который может вращаться на 360°.

Обеспечивает обнаружение целей на расстояниях до 600 км в зависимости от размера объекта и способен одновременно отслеживать до 300 целей, сопровождая до 100 из них.

Условная дальность для баллистических целей составляет до 230 км, для крупных летательных аппаратов на больших высотах - до 530 км, а максимальная дальность достигает 600 км.

Радар использует двусторонний фазированный антенный массив с электронным наведением в двух плоскостях и программным скачком частоты, что делает его устойчивым к радиопомехам. После развертывания система готова к работе примерно за 5 минут.

Данные с 91Н6Е передаются в пункт управления, который координирует весь боевой цикл - от обнаружения и классификации целей до приоритизации и пуска ракет.

Его оперативность и автоматизированная передача данных в пусковые системы делает его центральным узлом «глаза и мозг» С-400.

