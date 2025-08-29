На стройке минского жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар 29.08.2025, 12:34

иллюстративное фото

Густой серый дым был виден издалека.

На стройке жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар, густой серый дым был виден издалека. На место оперативно прибыли спасатели.

Оказалось, в подвале строящегося многоквартирного дома загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

На месте работали четыре пожарные машины и автолестница. Спасатели ликвидировали загорание, после чего занялись проливкой конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.

