На стройке минского жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар
- 29.08.2025, 12:34
Густой серый дым был виден издалека.
На стройке жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар, густой серый дым был виден издалека. На место оперативно прибыли спасатели.
Оказалось, в подвале строящегося многоквартирного дома загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
На месте работали четыре пожарные машины и автолестница. Спасатели ликвидировали загорание, после чего занялись проливкой конструкций.
К счастью, обошлось без пострадавших.