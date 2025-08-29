закрыть
29 августа 2025, пятница
На стройке минского жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар

  • 29.08.2025, 12:34
На стройке минского жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар
Густой серый дым был виден издалека.

На стройке жилого комплекса «Сонечный» произошел пожар, густой серый дым был виден издалека. На место оперативно прибыли спасатели.

Оказалось, в подвале строящегося многоквартирного дома загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

На месте работали четыре пожарные машины и автолестница. Спасатели ликвидировали загорание, после чего занялись проливкой конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших.

