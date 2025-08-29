Леди Гага появилась на вечеринке «Уэнздей» и презентовала саундтрек к сериалу 29.08.2025, 12:38

Премьера запланирована на 3 сентября.

Американская певица Леди Гага назвала дату выхода своего нового трека «The Dead Dance», который прозвучит во втором сезоне сериала «Уэнздей» на Netflix.

Она сообщила в микроблоге X, что фанаты услышат песню 3 сентября - в день премьеры второй части 2 сезона популярного сериала. Как пишет Variety, фанаты считают, что клип на этот трек она могла снимать вместе с Тимом Бертоном на легендарном Isla de las Muñecas в Сошимико, недалеко от Мехико.

На ковровой дорожке мероприятия Wednesday Graveyard Gala в Нью-Йорке певица появилась вместе со звездой шоу Дженной Ортегой. Пока что в сериале Гага не появилась, однако фанаты увидят ее в роли таинственной и загадочной учительницы Розалин Ротвуд:

«Я получила огромное удовольствие, работая над вторым сезоном «Уэнздей», даже в небольшой роли. Работа с Тимом Бертоном и Дженной была фантастической. И, конечно, я хочу подтвердить: моя песня «The Dead Dance» выходит очень скоро».

Как сообщает официальный сопутствующий сайт Netflix Tudum, гостям вечеринки предложили сесть в специальные гробы, чтобы эксклюзивно прослушать отрывок из новой песни Гаги.

Сериал Уэнздей

Американский мистически-комедийный сериал вышел в ноябре 2022 года. Его создали Альфред Хоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон, который придал проекту характерную готическую атмосферу.

В центре сюжета - Уэнздей Адамс, мрачная и ироничная дочь Гомеса и Мортиши, которая учится в академии для одаренных подростков. Там она раскрывает сверхъестественные тайны, сталкивается с монстрами и учится понимать собственные способности.

Роль Уэнздей исполняет Дженна Ортега, чье перевоплощение принесло ей международное признание и многочисленные награды. Сериал быстро стал одним из самых популярных на Netflix: в частности, сцена танца Уэнздей на школьном балу стала вирусной и породила тысячи флешмобов в соцсетях.

