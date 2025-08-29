закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Леди Гага появилась на вечеринке «Уэнздей» и презентовала саундтрек к сериалу

  • 29.08.2025, 12:38
Леди Гага появилась на вечеринке «Уэнздей» и презентовала саундтрек к сериалу

Премьера запланирована на 3 сентября.

Американская певица Леди Гага назвала дату выхода своего нового трека «The Dead Dance», который прозвучит во втором сезоне сериала «Уэнздей» на Netflix.

Она сообщила в микроблоге X, что фанаты услышат песню 3 сентября - в день премьеры второй части 2 сезона популярного сериала. Как пишет Variety, фанаты считают, что клип на этот трек она могла снимать вместе с Тимом Бертоном на легендарном Isla de las Muñecas в Сошимико, недалеко от Мехико.

На ковровой дорожке мероприятия Wednesday Graveyard Gala в Нью-Йорке певица появилась вместе со звездой шоу Дженной Ортегой. Пока что в сериале Гага не появилась, однако фанаты увидят ее в роли таинственной и загадочной учительницы Розалин Ротвуд:

«Я получила огромное удовольствие, работая над вторым сезоном «Уэнздей», даже в небольшой роли. Работа с Тимом Бертоном и Дженной была фантастической. И, конечно, я хочу подтвердить: моя песня «The Dead Dance» выходит очень скоро».

Как сообщает официальный сопутствующий сайт Netflix Tudum, гостям вечеринки предложили сесть в специальные гробы, чтобы эксклюзивно прослушать отрывок из новой песни Гаги.

Сериал Уэнздей

Американский мистически-комедийный сериал вышел в ноябре 2022 года. Его создали Альфред Хоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон, который придал проекту характерную готическую атмосферу.

В центре сюжета - Уэнздей Адамс, мрачная и ироничная дочь Гомеса и Мортиши, которая учится в академии для одаренных подростков. Там она раскрывает сверхъестественные тайны, сталкивается с монстрами и учится понимать собственные способности.

Роль Уэнздей исполняет Дженна Ортега, чье перевоплощение принесло ей международное признание и многочисленные награды. Сериал быстро стал одним из самых популярных на Netflix: в частности, сцена танца Уэнздей на школьном балу стала вирусной и породила тысячи флешмобов в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип