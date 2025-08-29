Когда белорусам лучше всего продавать свое авто с пробегом?
- 29.08.2025, 12:40
- 1,658
Объяснил автомобильный эксперт.
«Когда лучше всего продавать свое авто с пробегом? А покупать новое?», - спросил у «АиФ» житель Пинска.
- Сейчас ситуация для потенциальных покупателей выигрышная, так как склады заполнены автомобилями и электромобилями, многие дилеры предлагают акции, скидки. Субсидируется кредитование с минимальным первоначальным взносом, а иногда и без него, - на вопрос читателя отвечает автомобильный эксперт Андрей Провоторов. - Что касается продажи старого автомобиля, то быстрее всего продаются авто стоимостью до 10 тыс. долл., причем большее количество сделок по автомобилям с пробегом традиционно приходится на вторую половину года.
В Беларуси оживленная продажа авто с пробегом в этом году началась с июля. В августе количество желающих продать машину сократилось, это связано со временем подготовки детей к школе и институту и периодом отпусков. С сентября ожидается увеличение количества предложений. Выгоднее всего уже сейчас начинать присматриваться к автомобилям и продавать свое авто с пробегом с сентября по декабрь.