Когда белорусам лучше всего продавать свое авто с пробегом? 29.08.2025, 12:40

1,658

Объяснил автомобильный эксперт.

«Когда лучше всего продавать свое авто с пробегом? А покупать новое?», - спросил у «АиФ» житель Пинска.

- Сейчас ситуация для потенциальных покупателей выигрышная, так как склады заполнены автомобилями и электромобилями, многие дилеры предлагают акции, скидки. Субсидируется кредитование с минимальным первоначальным взносом, а иногда и без него, - на вопрос читателя отвечает автомобильный эксперт Андрей Провоторов. - Что касается продажи старого автомобиля, то быстрее всего продаются авто стоимостью до 10 тыс. долл., причем большее количество сделок по автомобилям с пробегом традиционно приходится на вторую половину года.

В Беларуси оживленная продажа авто с пробегом в этом году началась с июля. В августе количество желающих продать машину сократилось, это связано со временем подготовки детей к школе и институту и периодом отпусков. С сентября ожидается увеличение количества предложений. Выгоднее всего уже сейчас начинать присматриваться к автомобилям и продавать свое авто с пробегом с сентября по декабрь.

