Оружие Судного дня: США начали строить еще одну стратегическую субмарину нового поколения 1 29.08.2025, 12:44

1,472

Columbia будет нести 16 баллистических ракет Trident D5.

27 августа компания General Dynamics Electric Boat (GDEB) провела церемонию закладки киля атомной субмарины USS Wisconsin (SSBN 827) на своем объекте в Квонсет-Пойнт, что в штате Род-Айленд. Об этом GDEB сообщила в социальной сети Facebook.

«С акцентом на стратегическое сдерживание, эта подводная лодка является критически важной для нашей национальной обороны и будет построена с той преданностью совершенства, которую наши корабли вкладывают в свою работу ежедневно», - говорится в заявлении компании.

USS Wisconsin станет вторым кораблем типа Columbia. Первый - USS District of Columbia - начали строить в июне 2022 года. Такие субмарины должны заменить в американском флоте лодки типа Ohio времен Холодной войны.

Предполагается, что Columbia будет нести 16 баллистических ракет Trident D5. Ракета этого типа имеет максимальную дальность около 12 000 км. Trident D5 оборудована разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами.

Columbia будет очень большой субмариной, экипаж которой будет составлять 155 человек. Длина лодки равна 171 м. В целом американцы хотят построить 12 субмарин типа Columbia.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com