В самолете, который летел из Минска в Минводы, упал уровень гидрожидкости 29.08.2025, 12:56

По прилету пришлось вызывать буксир.

В самолете российской авиакомпании «Азимут», который летел из Минска в Минеральные Воды (Россия) произошло падение уровня гидрожидкости, сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT, который фиксирует нештатные ситуации в воздухе, пишет «Зеркало».

Рейс выполнялся на российском самолете Sukhoi Superjet 100. Инцидент прошел в ночь с 25 на 26 августа в Московской зоне Единой системы организации воздушного движения.

«При выполнении полета воздушного судна по маршруту на эшелоне FL330, 75 км восточнее города Смоленск, капитан воздушного судна доложил о падении уровня гидрожидкости в системе номер два», — говорится в сообщении о нештатной ситуации.

Капитан воздушного судна принял решение продолжить полет, но запросил аэропорт назначения о буксире по прибытию.

Самолет успешно приземлился в Минеральных Водах. AVIAINCIDENT сообщал, что из-за неполадки в воздушном судне могли возникнуть проблемы с функционированием системы управления передней стойкой. По данным сервиса Flightradar, полет продолжался три часа 40 минут. При том, что предыдущий рейс этого же самолета по такому же маршруту занял три часа и 19 минут.

Следующий полет из Минска в Минеральные Воды у компании Азимут запланирован на 29 августа. Борт вылетит из беларусской столицы по расписанию в 20.40. Рейс будет выполняться на другом самолете Sukhoi Superjet.

Напомним, в декабре 2024 года Ространснадзор и Росавиация обнаружили у «Азимута» свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали «Известия». Установлены факты сокрытия посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой, занижения длительности полетной смены у экипажей, допуска самолетов к полетам без прохождения необходимого техобслуживания. Контроль за полнотой и качеством проводимого техобслуживания у перевозчика отсутствует, указывалось в отчете. А проводимые «Азимутом» профилактические мероприятия не способствуют исключению повторных отклонений в пилотировании.

