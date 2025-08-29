закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В самолете, который летел из Минска в Минводы, упал уровень гидрожидкости

  • 29.08.2025, 12:56
В самолете, который летел из Минска в Минводы, упал уровень гидрожидкости

По прилету пришлось вызывать буксир.

В самолете российской авиакомпании «Азимут», который летел из Минска в Минеральные Воды (Россия) произошло падение уровня гидрожидкости, сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT, который фиксирует нештатные ситуации в воздухе, пишет «Зеркало».

Рейс выполнялся на российском самолете Sukhoi Superjet 100. Инцидент прошел в ночь с 25 на 26 августа в Московской зоне Единой системы организации воздушного движения.

«При выполнении полета воздушного судна по маршруту на эшелоне FL330, 75 км восточнее города Смоленск, капитан воздушного судна доложил о падении уровня гидрожидкости в системе номер два», — говорится в сообщении о нештатной ситуации.

Капитан воздушного судна принял решение продолжить полет, но запросил аэропорт назначения о буксире по прибытию.

Самолет успешно приземлился в Минеральных Водах. AVIAINCIDENT сообщал, что из-за неполадки в воздушном судне могли возникнуть проблемы с функционированием системы управления передней стойкой. По данным сервиса Flightradar, полет продолжался три часа 40 минут. При том, что предыдущий рейс этого же самолета по такому же маршруту занял три часа и 19 минут.

Следующий полет из Минска в Минеральные Воды у компании Азимут запланирован на 29 августа. Борт вылетит из беларусской столицы по расписанию в 20.40. Рейс будет выполняться на другом самолете Sukhoi Superjet.

Напомним, в декабре 2024 года Ространснадзор и Росавиация обнаружили у «Азимута» свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали «Известия». Установлены факты сокрытия посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой, занижения длительности полетной смены у экипажей, допуска самолетов к полетам без прохождения необходимого техобслуживания. Контроль за полнотой и качеством проводимого техобслуживания у перевозчика отсутствует, указывалось в отчете. А проводимые «Азимутом» профилактические мероприятия не способствуют исключению повторных отклонений в пилотировании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип