Какой будет погода в последние летние выходные 29.08.2025, 13:17

Прогноз на 30 августа - 1 сентября.

30 августа погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +27..+33°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 августа на фоне области повышенного атмосферного давления ожидается перемещение фронтального раздела с Западной Европы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +25..+32°С, в западных и северо-западных районах Беларуси она составит +20..+24°С.

1 сентября ночью сохранится влияние теряющего активность фронтального раздела, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Ночью в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы; днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по югу страны до +29°С.

