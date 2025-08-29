закрыть
Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности

  • 29.08.2025, 13:23
Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности

Необходимо вводить вторичные санкции против России.

Эстония поддержала вступление Украины в НАТО, назвав это лучшей гарантией безопасности для страны, пострадавшей от российской агрессии, сообщает немецкое издание Tagesschau.

- Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны, - заявил министр обороны Ханно Певкур на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.

Кроме того, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене подчеркнула необходимость введения вторичных санкций против России.

По ее словам, такие ограничения могут стать самым эффективным способом перекрыть финансовые потоки к правительству в Москве и повлияют на страны, которые продолжают торговать с Россией, в частности Китай и Индию.

