Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности 29.08.2025, 13:23

Необходимо вводить вторичные санкции против России.

Эстония поддержала вступление Украины в НАТО, назвав это лучшей гарантией безопасности для страны, пострадавшей от российской агрессии, сообщает немецкое издание Tagesschau.

- Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны, - заявил министр обороны Ханно Певкур на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.

Кроме того, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене подчеркнула необходимость введения вторичных санкций против России.

По ее словам, такие ограничения могут стать самым эффективным способом перекрыть финансовые потоки к правительству в Москве и повлияют на страны, которые продолжают торговать с Россией, в частности Китай и Индию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com