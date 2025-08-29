В России выявили первый случай нового китайского вируса, передающегося через укусы комаров 29.08.2025, 13:29

Носителем оказался мужчина, прибывший в Москву из Шри-Ланки.

В России зафиксировали первый в этом году случай заражения лихорадкой чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, носителем вируса оказался мужчина, прибывший в Москву из Шри-Ланки, где он находился на отдыхе. На следующий день после прилета гражданин обратился за медицинской помощью. Сначала его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. На данный момент пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рисков распространения инфекции в России нет, поскольку чикунгунья передается только через укусы комаров, но не от человека к человеку. При этом число комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет эпидемиологической опасности, утверждают в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья — острое инфекционное заболевание, у которого нет специфического лечения. В случае заражения наблюдается высокая температура (до 40 градусов), выраженные боли в суставах и мышцах, а также может появляться сыпь. Главная опасность вируса — это последствия. В частности, после болезни может развиться хронический артрит, который приводит к сильным болям, отеку суставов и значительному снижению качества жизни.

Наиболее часто вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году заболевание распространяется в странах в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни также выявили в Китае, где в провинции Гуандун власти вновь ввели жесткие санитарные ограничения времен пандемии COVID-19. Кроме того, отдельные регионы за пределами Гуандуна усилили контроль за передвижением. В городах Фучжоу и Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) введен 14-дневный мониторинг здоровья для тех, кто прибыл из Фошаня. Жители должны отслеживать появление симптомов, таких как температура, головная боль и боль в суставах, и немедленно обращаться к врачам при их появлении. Похожие меры введены в некоторых районах Шэньчжэня.

