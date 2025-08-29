закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России выявили первый случай нового китайского вируса, передающегося через укусы комаров

  • 29.08.2025, 13:29
В России выявили первый случай нового китайского вируса, передающегося через укусы комаров

Носителем оказался мужчина, прибывший в Москву из Шри-Ланки.

В России зафиксировали первый в этом году случай заражения лихорадкой чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, носителем вируса оказался мужчина, прибывший в Москву из Шри-Ланки, где он находился на отдыхе. На следующий день после прилета гражданин обратился за медицинской помощью. Сначала его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. На данный момент пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рисков распространения инфекции в России нет, поскольку чикунгунья передается только через укусы комаров, но не от человека к человеку. При этом число комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет эпидемиологической опасности, утверждают в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья — острое инфекционное заболевание, у которого нет специфического лечения. В случае заражения наблюдается высокая температура (до 40 градусов), выраженные боли в суставах и мышцах, а также может появляться сыпь. Главная опасность вируса — это последствия. В частности, после болезни может развиться хронический артрит, который приводит к сильным болям, отеку суставов и значительному снижению качества жизни.

Наиболее часто вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году заболевание распространяется в странах в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни также выявили в Китае, где в провинции Гуандун власти вновь ввели жесткие санитарные ограничения времен пандемии COVID-19. Кроме того, отдельные регионы за пределами Гуандуна усилили контроль за передвижением. В городах Фучжоу и Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) введен 14-дневный мониторинг здоровья для тех, кто прибыл из Фошаня. Жители должны отслеживать появление симптомов, таких как температура, головная боль и боль в суставах, и немедленно обращаться к врачам при их появлении. Похожие меры введены в некоторых районах Шэньчжэня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип