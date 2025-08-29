По товарам из-за границы могут ввести новшества 29.08.2025, 13:41

3,504

Уже в ближайшее время.

Страны «Евразийского экономического союза» — помимо Беларуси в их число входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия — планируют ввести новшества по электронной торговле. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Так, беспошлинный лимит на посылки из-за границы хотят установить на уровне 200 евро за одну бандероль. При этом товары дороже этой суммы предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости (но не меньше 1 евро за килограмм), пишет «Зеркало».

Напомним, ранее на уровне ЕАЭС обсуждали поэтапное снижение беспошлинного лимита до 50 евро за одну посылку.

Обсудить вопросы трансграничной электронной торговли страны ЕАЭС планируют на заседании совета «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК), которое пройдет 12 сентября. В частности, может быть установлен беспошлинный порог для ввоза товаров из-за рубежа через маркетплейсы, а также ставка пошлины. Это следует из проекта повестки заседания, сообщают «Ведомости».

Стоимостный порог, при котором физлица смогут не платить пошлину за онлайн-заказы, составит 200 евро за посылку, говорится в проекте соответствующего решения. Товары дороже этой суммы предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг, следует из проекта другого решения («Об отдельных вопросах, связанных с товарами электронной торговли»). Оба документа вступят в силу по истечении 10 дней с даты их официального опубликования, но не ранее, чем будут ратифицированы изменения в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, говорится в документе.

Но есть важный момент: страны ЕАЭС могут на национальном уровне устанавливать лимиты на такие товары.

Так, в Беларуси с 1 апреля 2024 года беспошлинные лимиты на посылки из-за границы в Беларуси (и остальных странах ЕАЭС) сократили до 200 евро и 31 кг за одно такое отправление (ранее — 1000 евро, вес их не должен превышать 31 килограмм). Если выйти за беспошлинные лимиты по посылкам, то за перевес надо заплатить 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее двух евро за 1 кг веса. Сбор берут с той части товара, которая не вписывается в лимиты.

Ранее в 2024 году страны ЕАЭС обсуждали поэтапное снижение лимитов беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС товаров, которые приобретены в зарубежных интернет-магазинах. Так, на 2025 год «потолок» по таким покупкам хотели установить на уровне 200 евро, на 2026-й — 100 евро, а на 2027-й — 50 евро.

Что еще могут изменить

Страны ЕАЭС, как ранее сообщалось, также хотят ввести операторов электронной торговли. Они будут обеспечивать доставку товаров, которые население заказало онлайн в других странах, а также взаимодействовать с интернет-площадками и таможенниками.

По данным «Ведомостей», от этой идеи в ЕАЭС не отказались.

Напомним, ранее белoрусские чиновники подготовили изменения в таможенное регулирование — законопроект размещали для общественного обсуждения. Среди прочего хотят ввести новшества для электронной торговли — речь о покупке товаров в интернет-магазинах. Законопроект подготовил Государственный таможенный комитет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com