29 августа 2025, пятница, 15:24
Фесенко: Три фактора ускорят завершение войны в Украине

1
  • 29.08.2025, 13:43
  • 2,760
Владимир Фесенко
Фото: Укринформ

Один из них — решающий.

Ожидать, что в ближайшее время произойдет завершение войны не стоит, потому что российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. Об этом в чате на «Главреде» рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, для того чтобы начались реальные мирные переговоры, ВСУ необходимо стабилизировать фронт, и это будет решающим фактором.

«Второй фактор - это Трамп и его активность: как бы мы к нему не относились, если бы не было Трампа, не было бы и активных переговоров. Трамп - движущая сила мирных переговоров. Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина», - подчеркнул он.

Фесенко отметил, что важно понимать, что Путин хочет Украину и хочет продолжать войну, но одновременно он хочет договариваться с Трампом.

«Это очень заметно, в том числе по его инициативе провести встречу на высшем уровне. Именно стремление Путина договариваться с Трампом дает шансы - пока не абсолютные и не самые большие - на прекращение войны», - подчеркнули эксперт.

Он также добавил, что важным фактором является и ситуация внутри России. Если она будет ухудшаться, в том числе из-за санкционного давления на Россию, это будет постепенно увеличивать мотивацию Кремля завершить войну.

«Пока что я не вижу прямых предпосылок для завершения войны. Еще какое-то время нам нужно будет побороться и на фронте, и в дипломатии за то, чтобы приблизить окончание войны», - подытожил Фесенко.

