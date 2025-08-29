закрыть
29 августа 2025, пятница, 15:24
В Польше построят первую в Европе малую атомную электростанцию

  • 29.08.2025, 13:55
Фото: Interesting Engineering

Страна намерена стать лидером Европы в сфере чистой энергетики.

Государственная энергетическая компания Orlen объявила о строительстве первой в стране малой модульной атомной электростанции (SMR) в Влоцлавке. Этот проект также станет первым подобным объектом в Европе, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Реактор будет основан на модели BWRX-300, разработанной в США компанией GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. По данным Orlen, это один из самых современных малых модульных реакторов в мире. «Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше. Мы создаем энергетику завтрашнего дня», — заявил генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара.

Для реализации проекта Orlen заключила соглашение с Synthos Green Energy. Компании создадут совместное предприятие Orlen Synthos Green Energy (OSGE), где каждая будет владеть 50% акций. OSGE получила полный доступ к американской технологии BWRX-300, включая пакет стандартного проекта для лицензирования и внедрения. Строительство и управление проектом будет осуществлять специально созданная компания под контролем Orlen.

Польша планирует постепенно отказаться от угля, на который долгое время приходилось основное производство энергии. В 2023 году правительство одобрило строительство 24 малых модульных реакторов в шести регионах страны, включая Влоцлавек.

Реактор BWRX-300 — это водоохлаждаемый реактор с естественной циркуляцией, оборудованный пассивными системами безопасности. Использование лицензированного ядерного топлива GNF2 позволяет сократить сроки и снизить стоимость строительства при обеспечении надежного, безуглеродного энергоснабжения.

Orlen планирует ввести в эксплуатацию как минимум два малых модульных реактора суммарной мощностью 0,6 ГВт к 2035 году. Строительство в Влоцлавке станет первым шагом на пути к снижению зависимости Польши от угля и переходу к низкоуглеродной энергетике.

