Задержан председатель национального паралимпийского комитета

Но на работе заявили, что он «в отпуске».

Задержан Олег Шепель — председатель национального паралимпийского комитета и глава Белoрусского товарищества инвалидов по зрению. Также не на свободе директор витебского предприятия «Элект» Александр Пилатов.

Об этом «Зеркалу» сообщили два не связанных между собой источника. На работе обоих руководителей заявили, что те в отпусках, но не смогли уточнить, когда вернутся.

«Не сможет присутствовать»

По информации журналистов, Олега Шепеля задержали примерно в конце июля, он находится в Витебском СИЗО. Вместе с ним был арестован и директор витебского предприятия «Элект» Александр Пилатов, утверждает собеседник.

Информацию о задержании Шепеля и Пилатова журналистам также подтвердил второй источник, знакомый с ситуацией. Ему неизвестно, по каким статьям возбуждено дело и в каком статусе находятся руководители, однако на рабочих местах они не появляются.

Личный номер телефона Пилатова недоступен. На его странице «ВКонтакте» и в Viber-аккаунте указано, что он не был онлайн с 31 июля. После этого дня Пилатов не упоминался в соцсетях «БелТИЗ» и в новостях на сайте предприятия. Также в августе исчез из Telegram-канала «БелТИЗ» и Шепель, который раньше был там частым героем публикаций.

Журналистка обратилась в организацию «БелТИЗ», которую возглавляет Шепель, под предлогом приглашения на мероприятие. Там сказали, что руководитель находится в отпуске и не может говорить. Собеседница также сообщила, что на мероприятии в октябре глава «БелТИЗ» «не сможет присутствовать», так как «будет занят в это время по графику».

В Параолимпийском комитете заявили, что Шепель в отпуске. Дату его окончания назвать не смогли.

Журналисты также обратились на предприятие «Элект», которым руководит Александр Пилатов. Там им заявили, что директор в отпуске и в отъезде, и не смогли сказать, когда он вернется.

— Ну, позванивайте. Откуда я знаю, что вам сказать? <…> Тут еще столько времени впереди. Потом созвонится директор, — пообещала собеседница.

«Никогда не чурался денег»

По мнению обоих источников журналистов, вопросы силовиков к Шепелю и Пилатову могли быть связаны с их профессиональной деятельностью.

Один из собеседников отметил, что работу «БелТИЗ» давно характеризовала высокая «коррупционноемкость», однако раньше вопросы «закрывались втихую».

— Сейчас появились шальные российские деньги, а «БелТИЗ» никогда не чурался денег, какими бы они ни были. Я думаю, желание каким-то образом их делить превозмогло все меры осторожности. <…> То, что сейчас произошло, на мой взгляд, — это совершенно экономические мотивы. И уже никакие связи Олега Александровича здесь не сработали, раз это произошло.

Собеседник характеризует Шепеля как «приятного, милого Талая». Он отмечает, что глава «БелТИЗ» «благополучно пережил» 2020-й год и «убрал всех ненужных людей». В его карьере были неоднозначные эпизоды, но он «всегда выкручивался».

— Он всю дорогу выплывал за счет таких нетривиальных ходов. <…> Всегда представлял «БелТИЗ» государству как «легитимного», «правильного» партнера: «Мы всегда одобрямс». И он играл в футбол с нужными людьми, в нужное время, в нужном месте.

Кто такие Шепель и Пилатов

Олегу Шепелю 58 лет. Он пять раз побеждал на Паралимпиадах в составе советской и белорусской сборных, причем в совершенно разных дисциплинах: пятиборье, прыжках в длину и высоту (дважды), беге на 400 метров. Четырежды был бронзовым призером.

С 2002 года Шепель является и председателем центрального правления товарищества инвалидов по зрению («БелТИЗ»). С 2003 года — то есть уже более 20 лет — бывший спортсмен возглавляет паралимпийский комитет Беларуси.

Также Шепель занимался ресторанным бизнесом. Он был причастен к открытию минского заведения «У фонтана». Потом, как говорил в интервью в 2010 году, «взялись за летнее кафе, сделали баню, реконструировали гостиницу — короче, начали развиваться во все стороны».

Шепель — один из сторонников того, что «во всем виновата Америка». На Играх 2016 года в Рио приложил руку к скандалу. Российская сборная тогда в полном составе была отстранена от участия из-за допинга, а представитель беларусской делегации, вопреки правилам, вышел на церемонию открытия с флагом страны-соседки. Шепель постфактум заявил, что это была не политическая акция, а «жест солидарности».

Александру Пилатову 40 лет. Он руководит предприятием «Элект» пять лет, на этом посту он сменил своего брата. До этого Пилатов работал на Витебском электротехническом предприятии «Свет». По итогам 2024 года Пилатову присваивали почетное звание «Человек года Витебщины» в номинации «Социальная сфера, социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь».

Предприятие «Элект» находится в Витебске и входит в структуру общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Там работают 510 человек (269 из них — люди с ослабленным зрением). Предприятие выпускает электроустановочную, светотехническую продукцию, низковольтную и высоковольтную аппаратуру и другие технические изделия.

