закрыть
29 августа 2025, пятница, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Уиткофф после встречи с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям

11
  • 29.08.2025, 14:12
  • 4,212
Reuters: Уиткофф после встречи с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям
Стив Уиткофф

Спецпосланник Трампа нарушил протокол и не зафиксировал предложения.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, неправильно передал позицию РФ о территориальных уступках.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников, Уиткофф после встречи с Путиным в Москве сообщил Трампу, что Кремль якобы готов предложить значительные территориальные уступки для прекращения войны против Украины. Трамп, услышав это, приветствовал «большой прогресс» и согласился встретиться с Путиным на Аляске, отметив, что на столе лежит вопрос об обмене территориями.

Однако дипломатические усилия вскоре переросли в путаницу. Уиткофф во время разговора 7 августа с европейскими лидерами заявил, что Путин готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Украина уступит Донецкую и Луганскую. Такое предложение «поразило многих участников» телефонного разговора, поскольку резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина.

Уже на следующий день Уиткофф изменил свою версию, заявив, что Кремль на самом деле не предлагал вывести войска из двух украинских регионов, а лишь дал понять, что не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей частью России.

Такая ситуация якобы произошла из-за того, что Уиткофф нарушил протокол, отправившись на встречу без представителя Государственного департамента, который обычно ведет запись переговоров, и остался без записи точных предложений Путина.

По данным Reuters, некоторые американские чиновники, включая советника Трампа по Украине Кита Келлога, были недовольны тем, что Уиткофф привез из Москвы противоречивую информацию в момент, когда США начали занимать более жесткую позицию в отношении РФ.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип