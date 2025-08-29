закрыть
29 августа 2025, пятница
Шойгу похвалил «Талибан»

  • 29.08.2025, 14:21
Шойгу похвалил «Талибан»

Россия готова оказывать талибам содействие по линии силовых ведомств.

Бывший министр обороны России, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу опубликовал колонку в «Российской газете» под заголовком «Афганистан: тернистый путь к стабильности». В ней Шойгу положительно оценивает движение «Талибан», которые российские власти лишь в апреле 2025 года исключили из списка террористов, пишет The Moscow Times.

Шойгу считает, что «Талибан» ведет борьбу с экстремистами на своей территории. «Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ. Конечно, если бы не введённые странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной», — написал он. По словам Шойгу, Афганистану предстоит еще большая работа для стабилизации обстановки в стране, а Россия готова оказывать талибам содействие по линии силовых ведомств. «В Афганистане насчитывается около двадцати международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира», — пишет он.

Шойгу возложил ответственность на трудности в восстановлении Афганистана на западные государства, напомнив, что $9 млрд госрезервов правительства талибов остаются замороженными, хотя могут быть направлены на решение проблем страны. Также Шойгу заявил о провале американцами афганской кампании. «Неорганизованный вывод войск, повлёкший жертвы среди мирных жителей, стал символом провала администрации Джо Байдена и хаоса во внешней политике США при демократах», — написал он. В подтверждение своих слов Шойгу процитировал нынешнего президента США Дональда Трампа, назвавшего уход из Афганистана «самым позорным днём в истории США».

Шойгу также обвинил США в увеличении производства наркотиков в Афганистане: «Максимальные объёмы производства опиатов пришлись на второй срок президентства Барака Обамы и к 2017 году достигли 9000 тонн — в 43 раза больше, чем до прихода американцев в Афганистан». Шойгу отметил борьбу талибов с наркопроизводством. По его словам, «уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 000 га, сократились на 95%», «на сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций».

В июне Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан — государственное образование, управляемое движением «Талибан». Россия повысила статус дипломатических отношений с Кабулом, и в России появился посол Афганистана.

