В Швеции вызвали российского посла «на ковер»
- 29.08.2025, 14:37
- 1,142
Из-за массированного обстрела Украины.
Швеция вызвала российского посла в МИД из-за массированного обстрела территории Украины в ночь на 28 августа.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Швеции.
«Швеция вызвала российского посла, чтобы выразить протест против постоянных нападений России на украинские города и мирных жителей», - говорится в сообщении МИД.
В заявлении на сайте Министерства иностранных дел также сообщается, что Швеция во время встречи хотела подчеркнуть обязательства России защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом.