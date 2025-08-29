закрыть
29 августа 2025, пятница
В Швеции вызвали российского посла «на ковер»

  • 29.08.2025, 14:37
Из-за массированного обстрела Украины.

Швеция вызвала российского посла в МИД из-за массированного обстрела территории Украины в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Швеции.

«Швеция вызвала российского посла, чтобы выразить протест против постоянных нападений России на украинские города и мирных жителей», - говорится в сообщении МИД.

В заявлении на сайте Министерства иностранных дел также сообщается, что Швеция во время встречи хотела подчеркнуть обязательства России защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом.

