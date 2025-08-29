закрыть
29 августа 2025, пятница, 15:25
Около Ратомки на трассе Р28 произошло серьезное ДТП

  • 29.08.2025, 14:42
Автомобиль столкнулся с машиной коммунальной службы.

Очевидцы сообщают о ДТП на трассе Р28 на подъезде к Ратомке. На месте работали службы МЧС.

— Серьезное ДТП перед Ратомкой со стороны Минска. Водителя увезла скорая. Mercedes врезался в машину коммунальных служб, — сообщил «Онлайнеру» читатель. По его словам, какое-то время движение на трассе было перекрыто, недавно автомобили начали пропускать. На месте — два автомобиля МЧС. Судя по «Яндекс Картам», движение на данном участке дороги действительно затруднено.

