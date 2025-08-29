закрыть
«Не финансируя Путина»: Сикорский четко ответил Сийярто

  • 29.08.2025, 14:52
  • 2,074
Венгрия может получать нефть из нероссийских источников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия имеет возможность получать нефть из альтернативных источников, не финансируя российскую военную машину.

Об этом он написал в соцсети Х.

Сикорский отреагировал на эмоциональные слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который резко ответил коллегам из Украины и Польши из-за критики решения Будапешта ввести санкции против командира Сил беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди.

«Петер, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина», - отметил глава польского МИД.

Он призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956 года, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод «Дружба». Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

