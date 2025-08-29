«Скоро начнут проседать другие фабрики» 2 29.08.2025, 14:56

1,308

Работники «БелФА», которую ликвидируют в Жлобине, эмоционально рассказали о ситуации.

Работники ОАО «БелФА», крупного предприятия, которое ликвидируют в Жлобине, массово высказываются в соцсетях о закрытии фабрики. «Флагшток», который ранее сообщал о ликвидации предприятия, собрал самые информативные комментарии.

Официальной информации о закрытии ОАО «БелФА» до сих пор не появилось, государственные ресурсы сохраняют молчание. Но, как утверждает один из работников, сейчас проходит процедура ликвидации, «вроде как 4 ноября фабрика вообще не будет работать».

На собрании с коллективом огласили, что «предприятие нерентабельное, долговое, вот его и надо ликвидировать», пишет другой работник.

«Что будет на месте фабрики, никто не знает, людей отправили на две третих зарплаты, это в августе, а потом за свой счёт, людям предложили искать работу», — отмечает пользовательница соцсети.

По ее словам, «люди практически все перед пенсией», поэтому женщина переживает, что новую работу будет найти крайне сложно.

Еще один работник утверждает, что недавно «фабрика получила большой заказ и закупила все сырье, а благодетель концерн все… и теперь помогают продать сырье».

Работники отмечают, что у предприятия было много заказов, в том числе на мех для обуви, и закрытие фабрики повлияет на работу других производителей:

«Скоро начнут вспоминать нашу фабрику, когда многие предприятия без нашего меха начнут загибаться. Все наши обувные фабрики и все кто работает с мехом начнут проседать, искать новых поставщиков в России и Китае. Посмотрим, какая цена на мех будет и какое качество будет. Одно предприятие в Европе, и то ликвидируют!»

Другой пользователь заявил, что «еще год назад россияне приезжали и скупали мех с овчиной, в котором от 30 до 80% содержание натурального меха, за копейки, отшивали одеяла и продавали за бешеные деньги».

В Беларуси жлобинскую фабрику хорошо знают благодаря меху для игрушек, который она производила. Местные жители покупали мех, шили игрушки и массово продавали их на вокзале перед проходящими поездами. Как полагает один из комментаторов, «крах начался с того момента, как запретили продавать игрушки при поездах, потом налоговая стала душить». Из-за этого люди перестали покупать мех для игрушек.

Некоторые жители Жлобина пишут о том, что многие помещения ОАО «БелФА» уже выкупила местная мебельная фабрика и будет открывать там свое производство.

Интересно, что еще в 2019 году сообщалось об успешной работе предприятия. Тогда лишь за первый квартал года было отгружено продукции за рубеж на 900,3 тыс. долларов, что было на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

А уже в 2024 года появилась информации о задолженности по кредитам ОАО «БелФА». Тогда уточнялось, что, по постановлению Совмина, эти задолженности должно выкупить Агентство по управлению активами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com