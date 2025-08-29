закрыть
29 августа 2025, пятница
Роман Свитан: Украина нашла эффективный способ вывода из строя боевых кораблей РФ

  • 29.08.2025, 15:08
Роман Свитан: Украина нашла эффективный способ вывода из строя боевых кораблей РФ
Роман Свитан

И его будут масштабировать.

Украина впервые ударила по российскому кораблю-носителю «Калибров» с помощью дрона. Корвет «Буян-М» получил серьезные повреждения и был вынужден покинуть дежурство. Этот удар показал, что даже российские ракетоносцы не могут чувствовать себя в безопасности в Азовском море.

Как повлияет поражение «Буяна-М» на расстановку сил на море? Следует ли ожидать изменения тактики российского флота? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Действительно, это первый случай, когда именно по кораблю-носителю «Калибров» нанесли удар. Для нас очень важно вывести из строя или повредить именно носители этих ракет, потому что россияне применяют их очень часто по Украине.

Это был не FPV-дрон, а дрон типа «Бобер» — более высокого уровня, с прямым управлением или системой так называемой «машинной памяти» с наведением. Задача была выполнена: нанесены повреждения.

Очень правильно выбрана цель — локаторы корабля. «Ослепленному» корвету крайне сложно обороняться. Именно это и было сделано: удары пришлись по локаторам, что фактически лишило корабль боеспособности. Теперь он в любом случае уйдет в ремонт. А ремонт — это всегда долго. Наши спецслужбы нашли эффективный способ вывода из строя боевых кораблей, и его будут масштабировать.

Это уже не даст россиянам спокойно выполнять боевые задачи в «лайтовом» режиме. Более того, осознавая угрозу для ракетоносцев, они могут отвести их на дальние рубежи.

— Может ли этот удар снизить интенсивность применения крылатых ракет «Калибр» по территории Украины?

— Россияне будут пересматривать тактику применения. Минимум на несколько недель это исключит использование «Калибров» с ближней зоны. С дальней зоны, например из-под Новороссийска, они еще смогут запускать. Но в Азовском и Черном морях — вряд ли. Пока не найдут «противоядия».

А дальше все будет зависеть от интенсивности работы по ракетоносцам. Если ВСУ продолжат и нарастят удары, то вопрос применения «Калибров» с морских носителей может быть решен окончательно.

— Какие еще цели России могут стать следующими для украинских дронов?

— Сейчас в приоритете — удары по российской нефтепереработке и нефтяной инфраструктуре. В том числе по Новороссийскому нефтетерминалу. Очень важно бить по терминалам в Усть-Луге и Приморску — это ключевые точки, и чем быстрее, тем лучше. Есть и определенная последовательность этих ударов.

Кроме того, нужно «ослеплять» локаторы не только кораблей, но и радиотехнических войск на суше. Это создаст условия для более успешного применения наших ракет.

