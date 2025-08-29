Путин просто тянет время до своей смерти 1 Виктор Шендерович

29.08.2025, 15:21

1,086

Вот и вся его стратегия.

Путин просто тянет время до своей смерти – вот и вся его стратегия.

Он хочет умереть на свободе, что в его случае означает: при власти.

Власть эта уже намертво связана с войной и ее производными – поэтому он и не выпустит Россию (по крайней мере, не выпустит добровольно) из тошнотворного круга всей этой скрепной дряни – синдрома осажденной крепости, бессменных коней на переправе, затянутых поясов, подвига дедов и прочих исторических подлогов, позволяющих морочить голову населению и держать его в бесправии на «патриотических» основаниях.

Он и сам уже в заложниках у темной массы, которую расшатал своим имперским гипнозом. Что делать с миллионом мужчин, уже вошедших во вкус безнаказанного и хорошо оплачиваемого убийства?

Война нужна Путину не для достижения внешнеполитических целей, а как самоцель – простое и надежное средство потянуть еще свое нелегитимное правление, после четверти века почти абсолютной власти над Россией.

Войну против Украины Путин, разумеется, не выиграет – это стало понятно через пару недель после начала авантюры. Но его сволочной волей Украина будет врагом России еще несколько десятилетий после того, как развязавший войну наконец сдохнет. Россия эти же несколько десятилетий будет приходить в себя, в разрухе и смутном времени, как после Ливонской войны другого умельца воевать с Западом…

И это еще оптимистический вариант, потому что направо от нас по географической карте имеется Китай, у которого здоровенный кусок российской территории (и уж поболее Крыма) давно пририсован на той самой карте…

Стратегически Россия проиграла за четверть века почти все, что можно: экономику, статус в мире, легитимность, будущее детей, достоинство, разум…

Она проиграла и продолжает проигрывать, а Путин все выигрывает и выигрывает, ей на погибель. Причем – что особенно поучительно – главным образом на погибель тех, кто сегодня, громко или молчаливо, поддерживает его политику. Это их дети и внуки платят за кровавую лубянскую игру в «Зарницу» – и ведь это только начало платы.

Никакой военной победы России, при текущих раскладах, нет и быть не может – и Путин, поставивший все на войну, просто тянет время до своей смерти. Переверните шахматную доску, посмотрите на позицию его глазами – и вы сами увидите очевидные ходы. Единственные ходы, почти без вариантов. Он будет качать бабло из Запада, растлевать и покупать, тянуть время, манипулировать «полезными идиотами» – и воевать, воевать…

После какой-то передышки и народных гуляний по случаю пирровой победы над Украиной обязательно последуют новые «распятые мальчики» и новая защита соотечественников – в Калининграде ли, Приднестровье… Бог весть.

Война нужна Путину, и она будет, пока будет он.

Виктор Шендерович, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com