Эпоха «агентного ИИ»: как искусственный интеллект меняет бизнес

  • 29.08.2025, 15:21
Эпоха «агентного ИИ»: как искусственный интеллект меняет бизнес

Система способна анализировать данные, принимать решения и действовать самостоятельно.

В последние годы искусственный интеллект перестал быть только инструментом для рутинной работы. Salesforce активно внедряет «агентный ИИ» — систему, которая не просто выполняет задачи, но способна анализировать данные, принимать решения и действовать самостоятельно, помогая сотрудникам работать эффективнее, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По словам генерального директора компании, эти ИИ-агенты уже изменяют тысячи компаний, позволяя экономить время, усилия и ресурсы. Например, в службе поддержки клиентов агенты провели более 1,3 млн разговоров, решив 85% запросов, а в продажах один агент может за неделю выполнить до 10 тысяч задач.

Главная идея — не заменить человека, а улучшить возможности. ИИ берет на себя рутинные и аналитические задачи, а сотрудники сосредоточены на стратегических решениях, творчестве и взаимодействии с клиентами. В PepsiCo, Goodyear и других компаниях агенты помогают управлять запасами, давать рекомендации и автоматизировать процессы, сохраняя человеческий контроль.

Такой подход открывает новые возможности для стартапов и малого бизнеса: компании с небольшой командой могут конкурировать с крупными корпорациями, используя ИИ для автоматизации и оптимизации работы.

Однако эпоха агентного ИИ требует осторожности. Некоторые профессии исчезнут, но появятся новые роли и направления. Важна грамотная подготовка сотрудников, обучение и поддержка в переходный период.

Как подчеркивает глава Salesforce, будущее агентного ИИ не предопределено. Оно зависит от того, как мы используем технологии: для усиления человеческих способностей или для их замещения. Главный вызов — сохранять человека в центре инноваций, чтобы ИИ помогал раскрывать потенциал, а не подменял человеческое творчество и эмпатию.

Эта революция открывает возможности не только для бизнеса, но и для улучшения качества жизни, образования и здравоохранения, формируя будущее, где технологии усиливают, а не заменяют человека.

